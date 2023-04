Pour Brooklyn, le plan était presque parfait…

Les playoffs ne sont qu’une série d’ajustements de match en match. Après chaque défaite, il s’agit de corriger ce qui n’a pas fonctionné, ou d’améliorer ce qui peut l’être. Côté Sixers, Doc Rivers avait demandé à ses joueurs d’anticiper les prises à deux sur Joel Embiid, et de se mettre en mouvement dès que c’était le cas. Côté Brooklyn, le plan anti-Embiid a été maintenu, mais Jacque Vaughn avait choisi de changer de défenseur sur James Harden puisque c’est Mikal Bridges qui s’est occupé du meilleur passeur de la NBA.

Et le plan a failli marcher… D’abord parce que Bridges a éteint Harden, limité à 8 points à 3 sur 13 aux tirs et 5 balles perdues. « J’ai juste essayé de faire en sorte qu’il ne marque pas. J’ai juste essayé de rester face à lui et de défendre » explique simplement l’ailier des Nets. Pour son coach, c’est une réussite. « Je pense que clairement, ça a été bénéfique. Jetez un oeil aux stats d’Harden » a-t-il répondu à la presse.

Le monstre à trois têtes de Philadelphie

Autre changement, placer Dorian Finney-Smith sur PJ Tucker. Non pas pour le coller de près puisque l’intérieur n’est pas un danger balle en main, mais pour l’empêcher d’aller au rebond offensif. Dans le Game 1, c’est Tucker par son activité qui avait été très précieux.

« L’autre élément, c’est que Dorian a été capable de rester proche de Tucker près du cercle, et il n’a pas eu le même impact » a apprécié le coach des Nets. « Maintenant, on ne peut pas stopper un « run », les transmissions, les équipes uniques, et tout ça… Mais on essaie. Notre groupe a fait du très bon travail pour s’adapter. Ils nous ont fait comprendre qu’on devra faire encore plus d’ajustements, et je pense qu’on sera encore dans une bonne situation. »

Le prochain ajustement ? Faire en sorte que Tyrese Maxey ne plante pas 33 points ! « Ce n’est pas le genre de poison qu’on a envie de choisir : Maxey qui se retrouve seul à 3-points dans le corner » regrette Cam Johnson. « On va prendre du recul, regarder ce qu’on a fait et nous adapter. Ce soir, c’est Harden qui était à l’envers. Il marque 8 points, et c’est ce qu’on veut… Mais les 33 points de Maxey, dans un match comme ça, ça nous tue. »

Répondre à la zone des Sixers

Au final, Vaughn ne voit qu’un seul ajustement possible et il est basique : mettre les tirs ouverts ! « Le seul ajustement à faire, c’est que nous n’avons pas réussi à mettre la balle dans le cercle. Nous avons eu des positions ouvertes, ils ont essayé de jouer en zone, et nous avons eu suffisamment de tirs, mais le ballon n’est pas rentré. Harden et Embiid ont été bien contenus. Les rebonds offensifs de PJ [Tucker] ont été limités. Il faut féliciter Maxey, et c’est ça les playoffs : quelqu’un qui hausse son niveau de jeu, et on espère toujours que ce soit quelqu’un de notre camp ».

Même analyse chez Cam Johnson : « Ce n’est vraiment un problème défensif, et c’est davantage en attaque… On joue à chaque fois une défense en place. Ils sont en zone, et ça nous ralentit un peu. On inscrit que 14 points dans le 3e quart-temps. Dans des matches de playoffs comme ça, le fait qu’il puisse réussir des « stops » défensifs, ça leur donne de l’énergie. Il s’agit d’éviter, et on n’a pas été assez bons dans ce domaine. »