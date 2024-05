Doc Rivers souhaite mieux punir les prises à deux sur Joel Embiid

Incapables, comme beaucoup, de contenir Joel Embiid en un-contre-un, les Nets ont fait le choix de faire des prises à deux systématiques sur le pivot des Sixers, même loin de panier. Sur le plan individuel, la stratégie a été plutôt efficace puisque le Camerounais n’a pris que 15 tirs, soit cinq de moins que sa moyenne habituelle.

Le problème pour Brooklyn, c’est que les autres joueurs de Philadelphie ont pleinement profité du plan de jeu « Anti-Embiid ». Résultat ? Une tonne de tirs ouverts sanctionnés par une adresse de 49% à 3-points de la part des hommes de Doc Rivers, permettant aux Sixers de largement remporter le Game 1 devant leur public.

« Je pense que nous pouvons encore mieux sanctionner les prises à deux sur Embiid » estime pourtant Doc Rivers. « C’est vrai, nous avons mis les 3-points, mais [lors de la séance vidéo], nous avons montré aux joueurs environ six séquences où notre spacing n’était pas bon et qu’il arrivait trop tard. Nous devons nous améliorer sur ce point ».

Ne pas rester immobile quand les Nets actionnent leurs prises à deux

Rappelons tout de même que les Sixers ont inscrit 21 paniers à 3-points, pour établir un nouveau record de franchise en playoffs. Les 13 tirs à 3-points marqués en première mi-temps sont également un record de franchise. Pourtant, Doc Rivers n’est pas entièrement satisfait.

« Il faut bouger » a insisté Doc Rivers. « Vous savez, quand ils bougent, il faut bouger aussi. Nous avons montré à nos joueurs qu’il y avait des moments où les joueurs adverses venaient prendre à deux Embiid, et nous restions immobiles. Il faut agir au moment où ils bougent. Il faut que ce soit instantané, et nous étions en retard. Nous avons eu de la chance à plusieurs reprises, et nous avons réussi des tirs. Mais nous devons faire mieux ».

En revanche, s’ils ont brillé à longue distance, les Sixers se sont montrés maladroits près du panier. Là encore, Doc Rivers y voit un problème de mouvement.

« Franchement, je pense que plusieurs de nos tirs à 2 points auraient dû être pris après la circulation de la balle plutôt qu’à l’arrêt » a conclu le coach des Sixers. « Je pense que nous serons meilleurs dans ce domaine ».