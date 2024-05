L’autocritique de Scottie Barnes

Sur le plan statistique seulement, on pourrait penser que Scottie Barnes a réalisé une saison « sophomore » au moins tout aussi bonne que sa saison « rookie », couronnée du trophée de « Rookie Of The Year ».

Sa moyenne de points est effectivement restée la même (15.3), quand son activité dans le « playmaking » a augmenté (de 3.5 passes en 2021/22 à 4.8 en 2022/23). Même chose concernant ses passages sur la ligne des lancers-francs, plus fréquents et avec une meilleure réussite (de 2.9 à 3.2, de 73.5% à 77.2%).

Mais dans l’impression visuelle laissée par le jeune ailier originaire de Floride, le constat est différent : Scottie Barnes, dans une année pénible et décevante collectivement à Toronto, n’a pas réussi à pleinement confirmer les belles promesses affichées tout au long de sa première année chez les pros.

La faute à des irrégularités trop chroniques, notamment en ce qui concerne son niveau et volume de jeu, pour lesquelles l’ancien de Florida State plaide coupable sans se cacher.

« J’ai le sentiment que j’avais besoin d’atteindre un niveau supérieur dans ma condition physique pour jouer de la manière que j’aurais aimé » explique-t-il. « Je ne sais pas si cela a eu un impact concret sur mes performances, mais par exemple je me suis beaucoup fatigué en défense, quand je défendais tout terrain. Pour franchir un cap, en défense notamment, je dois atteindre un meilleur niveau dans ma condition physique. »

L’année III, celle du cap à franchir en attaque

Voilà donc un premier axe de travail pour l’été. Son coach Nick Nurse, dont la présence sur le banc la saison prochaine n’est pas forcément une certitude, en voit lui un deuxième.

« Le dribble, le shoot, les finitions, toutes ces choses qui peuvent faire de lui un meilleur attaquant et un meilleur scoreur » énumère ainsi le coach des Raptors. « Il en est encore au stade du développement technique, donc la solution est simplement de passer beaucoup de temps à la salle pour bosser tout ça. »

Même son de cloche chez Fred VanVleet, lui non plus pas certain d’être encore dans les rangs du club canadien à la rentrée…

« Il n’y a pas grand chose qu’il ne puisse pas faire sur le terrain, donc il doit simplement être un rat de gymnase. Cela accéléra le processus de son développement » ajoute « FVV ». « Il apprend encore quelle est sa routine dans la ligue. Mais son attitude est bonne, pas de soucis là-dessus. C’est un sacré joueur, avec un potentiel très important. Mais il cherche encore sa place, en ce qui concerne qui il est en tant que joueur. Pour un joueur de son âge, la seule manière de trouver la réponse est de dévoiler davantage son potentiel en bossant, encore et encore. »

Un message reçu 5/5 par la jeune pépite, amenée à prochainement prendre encore plus d’importance à Toronto, possiblement dès la rentrée, avec ou sans Nick Nurse et Fred VanVleet à ses côtés.

« Je réfléchis beaucoup au joueur que je veux devenir » conclut-il ainsi. « Mon souhait est bien sûr de continuer à me développer, continuer à progresser pour intégrer la crème de la crème de la ligue un jour. Et cela va requérir un niveau supérieur de concentration et de travail. »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.7 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 Total 211 35 47.4 31.1 76.4 2.4 5.0 7.4 4.7 2.3 1.1 2.2 1.0 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.