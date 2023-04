Fred VanVleet reste évasif sur son avenir

Après le revers des Raptors à domicile face aux Bulls mercredi soir en « play-in », Fred VanVleet a eu droit à la traditionnelle conférence de presse qui clôture la fin de la saison.

Dès la première question, le meneur a été interrogé sur son avenir, un sujet qui devrait alimenter l’intersaison alors que la tendance pencherait vers un départ de Toronto en déclinant sa « player option » à 22.8 millions de dollars.

L’intéressé, qui a signé il y a deux mois avec l’écurie Klutch Sports afin de préparer l’été, a gentiment botté en touche, et pour cause, il dispose d’encore deux mois avant de livrer sa décision définitive.

« Je ne crois pas que ce soit le bon timing. On est encore dans l’instant et cette fin compliquée de la saison. Donc je vais prendre quelques jours, quelques semaines, je ne crois pas qu’il y ait de raison de se précipiter avant de prendre une décision. Ça va prendre un peu de temps », a-t-il déclaré.

Fred VanVleet déçu par l’énergie de son équipe

FVV a également confié l’importance de l’avis de ses proches. « Pour ce qui est du processus de décision, je m’en tiens au cercle strict, je dirais qu’il s’agit des gens qui vivent sous mon toit, et de ma mère. L’objectif est vraiment de chercher ce qu’il y a de mieux pour ma famille et moi ».

Il a également tiré un bilan fataliste de cette saison décevante, sans playoffs pour la deuxième fois en trois ans, peut-être sa dernière sous le maillot des Raptors…

« On n’a pas fait ce qu’on doit faire tout au long de l’année, exécuter notre jeu à un niveau élevé. On n’a pas été assez performant. Combien de fois avons-nous entamé un match en parlant d’énergie, pour finalement ne pas se donner à fond, ne pas être assez intelligent ? Il y a bien sûr beaucoup de choses qu’on aurait pu mieux faire. Quand tu es la tête dans le guidon, il y a parfois des moments compliqués comme ça. Au bout du compte, la saison a été décevante du point de vue de nos standards et de la tradition que nous avons construite ici ».

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.3 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.5 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.4 Total 417 30 40.2 37.3 86.9 0.4 2.9 3.3 5.3 2.1 1.4 1.7 0.4 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.