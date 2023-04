Ja Morant très incertain pour le Game 2

Pris dans un match compliqué, Ja Morant a tenté une nouvelle envolée pour essayer de maintenir Memphis dans le coup à un peu moins de cinq minutes de la fin.

Mais non seulement le meneur a été sanctionné d’une faute offensive sur Anthony Davis mais il n’a pas pu assurer sa réception, retombant assez violemment sur le sol. Son poignet et sa main droite n’ont pas été épargnés dans sa chute, et Ja Morant a été contraint de sortir dans la foulée, visiblement en souffrance.

S’il n’est pas revenu du match, la rencontre ayant rapidement basculé en faveur des Lakers ensuite, le joueur a passé des radios qui n’ont rien révélé de grave. Déjà une bonne nouvelle au regard de ce qui est arrivé à Tyler Herro dans le match suivant. Il faudra tout de même attendre les examens complémentaires ce lundi pour en savoir plus.

Aucun risque en fin de match

« Je souffre pas mal », a glissé Ja Morant après la rencontre, assurant que sa participation au Game 2 était pour l’instant « compromise ». « Je vais tout faire pour essayer d’être là pour mon équipe, d’être là sur le terrain, selon ce que je peux tolérer, pour que je puisse aller sur le terrain et être un peu moi-même. Si ce n’est pas le cas, je ne veux rien faire qui puisse nuire à l’équipe », a-t-il ajouté.

Son coach, Taylor Jenkins, a été informé du retour de Ja Morant sur le banc à quatre minutes de la fin et de sa disponibilité pour retourner au jeu, mais le technicien des Grizzlies a préféré s’en passer.

« Il était disponible pour une situation d’urgence. Mais la chose la plus intelligente était probablement de le garder à l’écart pendant qu’on continuait à procéder aux examens », a-t-il confié. « Il ressentait des douleurs. Il faut prendre les choses au jour le jour ».

Le compte à rebours est déjà lancé puisque le Game 2 aura lieu ce mercredi au FedEx Forum…

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 Total 248 32 47.2 32.1 75.3 1.0 3.8 4.8 7.4 1.5 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.