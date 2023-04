Au terme d’une grosse bataille, New York arrache l’avantage du terrain !

Quel match, et quelle série à venir ! Attendue car particulièrement indécise, cette confrontation entre Cavaliers et Knicks dans ces playoffs 2023 a en effet offert un premier round génial qui a tenu toutes ses promesses.

À savoir un match très intense physiquement, étouffant pour l’attaque et rugueux pour la défense (42% aux tirs pour New York, 43% pour Cleveland). Un duel digne des plus belles heures de la conférence Est dans les 90’s, en somme, au terme duquel les coéquipiers d’un super Jalen Brunson (27 points, 2 rebonds, 2 passes et 2 interceptions) sont sortis vainqueurs au bout de l’effort dans le « money-time ».

Deux paniers ô combien décisifs du meneur, suivis par un rebond offensif salvateur du revenant Julius Randle (19 points, 10 rebonds, 4 passes et 2 interceptions), faisaient particulièrement la différence et scellaient le résultat.

Un résultat qu’il est d’ailleurs difficile de considérer comme un « upset » tant les deux formations semblent proches dans le niveau de jeu. Ce Game 1, dans son ensemble, était en tout cas davantage maitrisé par la troupe de New York, très solide en défense face à une attaque de l’escouade de Cleveland trop vite tombée (sans jamais en ressortir) dans la « Mitchell-dépendance », l’arrière All-Star inscrivant à lui seul 38 des 97 points des siens…

Les deux équipes ont en tout cas brisé la glace dans cette série dont la suite s’annonce épique, et le décor est maintenant posé : New York a déjà récupéré l’avantage du terrain, et a bien fait comprendre à Cleveland que chaque match sera une guerre de tranchées. La bataille ne fait que commencer…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Retour rassurant de Julius Randle. Il n’avait pas joué depuis pratiquement 20 jours et était encore « incertain » le matin du match. Bien présent à l’entre-deux, l’ailier-fort All-Star des Knicks a donc rassuré toute la « Big Apple » : ses meilleures sensations sont de retour. Très en rythme en première mi-temps, il a laissé les rênes en attaque à Jalen Brunson au retour des vestiaires pour se concentrer sur les tâches de l’ombre et offrir au final un beau match « all-around » : 19 points, 10 rebonds, dont ce rebond offensif extrêmement important et décisif à dix secondes de la fin, 4 passes et 2 interceptions. Un axe de progression, dans sa quête de son niveau optimal : épurer un chouia plus sa prise de décisions (5 pertes de balle), et prendre moins de risques inutiles en défense (4 fautes). Mais au global, ce Game 1 de Julius Randleétait assurément de bon augure pour la suite de la série des New-Yorkais.

– Jalen Brunson, le patron. Discret en première période car gêné par les fautes, le meneur de New York était ensuite omniprésent dans l’attaque de son équipe : 12 points dans le troisième quart-temps, puis 9 points dans le dernier acte, dont les deux paniers décisifs qui sécurisaient la victoire. Au total, 27 points, 2 rebonds, 2 passes et 2 interceptions pour l’incontestable finisseur des Knicks dans les moments chauds, qui rappelle ainsi qu’il est un habitué des playoffs. Ce n’est pas Donovan Mitchell qui dira le contraire, l’arrière de Cleveland se rappelant certainement au bon souvenir du premier tour dantesque de « JB » l’an passé lors de la confrontation entre Dallas et Utah (27.8 points, 4.8 rebonds et 4.2 passes)…

– Les Cavaliers ont du boulot en attaque. On savait, par ce qu’on a appris durant la saison régulière, que l’attaque n’était pas forcément la priorité des Cavaliers étant donné que leur système de jeu repose surtout sur une énorme défense dans leur moitié de terrain (la meilleure de la ligue), puis une remontée lente du ballon (la 30e « pace » de la ligue). Problème dans ce Game 1 pour les locaux : les Knicks ont eux aussi particulièrement bien défendu leur moitié de terrain, rendant les phases offensives des joueurs de Cleveland assez simples à défendre. La « boxscore » corrobore d’ailleurs bien le constat visuel : les deux meilleurs solistes de l’équipe, Darius Garland (17 points) et surtout Donovan Mitchell (38 points), ont compilé 55 des 97 points des Cavaliers… Ce n’était qu’un match, mais c’est à corriger très vite dès le suivant pour les hommes de JB Bickerstaff, car le « backcourt » ne pourra pas gagner tout seul, face à une défense capable d’être très solide et étouffante.

TOPS/FLOPS

✅ Josh Hart. Près de six ans après son arrivée dans la ligue, l’ailier des Knicks jouait cette nuit… son tout premier match en playoffs. Et c’est peu dire qu’il l’a réussi : 17 points (8/11) et 10 rebonds ! Outre son habituelle énorme débauche d’énergie dans tous les secteurs du jeu, à tout instant, l’ancien de Villanova s’est aussi illustré par un énorme tir primé plein de sang-froid à moins de deux minutes de la fin, alors que les cavaliers avaient renversé le « momentum » pour prendre l’avantage pour la première fois depuis le premier quart-temps. Chaque match joué par Josh Hart rend son acquisition à la « trade deadline » en février dernier encore plus brillante de la part des Knicks. Le « winner » ultime, tout simplement.

⛔️ RJ Barrett. Même s’il a assurément été précieux en défense, en première mi-temps, l’ailier canadien n’a plus concrètement pas grand chose de positif à retenir de son Game 1. Complètement déréglé avec son tir (2/12), il était plus souvent en attaque un poids mort qu’un maillon offensif utile dans la chaine. Rien d’alarmant car ce n’était qu’un match, mais il faut faire mieux à la prochaine sortie, car sinon Josh Hart, hautement plus « valuable » cette nuit, va lui piquer des minutes.

✅ Donovan Mitchell. Fantastique mais esseulé : telle est la description du Game 1 de Donovan Mitchell. Seul joueur en rythme (et en confiance ?) côté Cleveland, il a porté l’attaque tout au long du match, avec ses attaques du cercle tranchantes et ses isolations répétitives mais (trop) indispensables dans l’attaque endormie des Cavaliers. Dans le dernier acte, il a notamment marqué 14 de ses 38 points (14/30), laissant toutes ses forces dans la bataille, en vain. Dans une équipe clairement pas encore tout à fait réglée sur le plan offensif, « Spida » est lui déjà au top de sa forme. Son duel avec Jalen Brunson a été, et va continuer à être particulièrement délicieux pour les yeux, notamment dans le « money-time ».

⛔️ Encore et toujours le banc des Cavaliers. C’était un problème toute l’année, et c’était même plus que ça cette nuit : un véritable boulet au pied. Avec seulement 14 points du banc, le club de Cleveland s’est effectivement fait piétiner dans cette bataille par le banc de New York, qui apportait 37 points grâce notamment aux apports précieux de Josh Hart, Isaiah Hartenstein et Obi Toppin. En fait, les Cavaliers, contrairement à leurs adversaires, n’ont tout simplement pas à leur disposition en sortie de banc ces étincelles capables de prendre le relais des titulaires, voire même parfois de faire mieux. Pas rassurant.

LA SUITE

– Game 2 : toujours à Cleveland, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).

