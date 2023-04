Preview Playoffs 2023 | Denver (1) – Minnesota (8)

Pour la première fois de leur histoire, les Nuggets débutent les playoffs comme tête de série numéro 1 et donc l’avantage du terrain jusqu’en finale de conférence. Sauf qu’ils abordent ces playoffs avec une confiance toute relative. Les coéquipiers de Nikola Jokic ont clairement raté leur fin de saison régulière, et les coups de gueule de Mike Malone n’ont pas eu vraiment d’effets. La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont au complet, et qu’ils affrontent des Wolves affaiblis.

En face, Minnesota a effectivement vécu une fin de saison très agitée avec la fin de saison de Naz Reid opéré du poignet, le coup de poing de Rudy Gobert sur Kyle Anderson, et l’autre coup de poing de Jaden McDaniels dans un… mur. Résultat, une rotation réduite pour Chris Finch, mais un esprit de solidarité remarquable, et surtout un Karl-Anthony Towns revenu à son meilleur niveau.

PRÉSENTATION DES NUGGETS

Les titulaires : J. Murray, K. Caldwell-Pope, M. Porter Jr., A. Gordon, N. Jokic.

Les remplaçants : B. Brown, C. Braun, T. Bryant, R. Jackson, V. Cancar, D. Jordan, P. Watson, I. Smith.

Les absents : aucun.

Le coach : M. Malone.

Sur le papier, les Nuggets n’ont jamais eu un effectif aussi dense et taillé pour aller loin en playoffs. L’été dernier, la direction a visé juste en allant chercher des défenseurs (Caldwell-Pope et Brown), et le cinq de départ est équilibré et costaud avec trois, voire quatre joueurs, de niveau All-Star. Ils ont même réussi à se renforcer en février avec les arrivées de Reggie Jackson pour épauler Jamal Murray et de Thomas Bryant pour soulager Nikola Jokic. Mais l’ensemble ne respire pas la sérénité et c’est difficile d’avoir une confiance aveugle dans une formation qui a perdu 29 matches cette saison, et capable de passer au travers face aux Rockets ou aux Spurs.

POINTS FORTS

– Le bilan dans les grands matches. 13 victoires pour 4 défaites. C’est le bilan des Nuggets contre les autres équipes du Top 6 de la conférence Ouest (Memphis, Sacramento, Phoenix, LA Clippers et Golden State)à. Pour Mike Malone, c’est la preuve que ses joueurs sont capables d’élever leur niveau de jeu quand l’adversaire est de taille, et il expliquait cette semaine que cela donne beaucoup de confiance à ses joueurs. Autre élément important : Denver se classe 3e de la NBA pour sa défense dans le « money time » des matches serrés. C’est une stat que Mike Malone a aussi mis en avant cette semaine car beaucoup de matches de playoffs sont serrés.

– Nikola Jokic. Pendant six mois, il était l’incontestable MVP, parti pour réaliser le premier triplé depuis Larry Bird au milieu des années 80. Et puis, les Nuggets ont marqué le pas, et surtout Joel Embiid a élevé son niveau de jeu, et c’est comme si Jokic était devenu un joueur de second rang… Il n’en est rien, et le Serbe est en pleine possession de ses moyens, capable de rendre chèvre ses adversaires par ses déplacements, sa technique et sa lecture du jeu. Face à la doublette Towns-Gobert, il sera en difficulté des deux côtés du terrain, mais on peut compter sur lui pour déjouer les prises à deux et espacer le jeu au maximum.

– Un duo revanchard. Brillants dans la « bulle », Michael Porter Jr. et Jamal Murray ont des fourmis dans les jambes. Le premier a globalement déçu cette saison, mais l’absence de Jaden McDaniels pourrait lui permettre d’être le facteur X de la série. Quant au second, il est né pour les batailles de fin de saison, et on peut compter sur lui pour élever son niveau de jeu.

POINTS FAIBLES

– La dynamique. Les Nuggets restent sur cinq défaites en sept matches, et le coach a poussé plusieurs gueulantes sur ses joueurs, coupables de relâchement lors des deux dernières semaines, et surtout de passivité. Clairement, Denver n’offre aucune garantie et peu de gens les voient aller au bout. Est-ce que les Nuggets ne sont qu’une équipe de saison régulière ? La question se pose, et on aura un début de réponse face aux Wolves.

– Des renforts discrets. Même si l’équipe dominait la conférence Ouest, les dirigeants ont ajouté deux recrues de choix en février avec Reggie Jackson, un habitué des playoffs, et Thomas Bryant, très bon pendant l’absence d’Anthony Davis chez les Lakers. Pour l’instant, ni l’un, ni l’autre ne sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. Ce qui du même coup limite les rotations de Mike Malone.

PRÉSENTATION DES WOLVES

Les titulaires : M. Conley, A. Edwards, K. Anderson, K. Towns, R. Gobert

Les remplaçants : J. McLaughlin, A. Rivers, N. Alexander-Walker, J. Nowell, W. Moore Jr, T. Prince, J. Minott, N. Knight

Les absents : Jad. McDaniels, N. Reid

Le coach : C. Finch

Jaden McDaniels, blessé bêtement à la main et Naz Reid, opéré d’un poignet, Chris Finch est contraint de bricoler. Une habitude pour lui puisqu’il a composé sans Karl-Anthony Towns pendant des mois, et il a dû s’adapter aux départs de D’Angelo Russell et à l’arrivée de Mike Conley. Clairement, le coach des Wolves mérite une médaille pour avoir tiré le meilleur d’un groupe pas toujours discipliné, affaibli, et touché par le coup de poing de Rudy Gobert sur Kyle Anderson. Mais cette équipe est très dangereuse, et avant de fesser le Thunder, elle avait mené d’une quinzaine de points face aux Lakers. C’est l’adversaire piège pour les Nuggets, et cette deuxième qualification d’affilée en playoffs est un petit événement puisque cela ne leur était pas arrivé depuis 2004 !

POINTS FORTS

– Un mental à toutes épreuves. Beaucoup d’équipes auraient sombré après la perte de leur meilleur joueur pendant 50 matches ou après un début de bagarre entre deux coéquipiers. Mais les Wolves ont vécu tellement de choses, entre les transferts, un rachat et les blessures, que rien ne semble les atteindre. Cette équipe ressemble à sa recrue, Mike Conley, à la fois calme et efficace quand il s’agit de mettre trois lancers pour arracher la prolongation, mais aussi à Anthony Edwards, avec ce mélange de talent et de fougue.

– L’efficacité à 3-points. Même si Rudy Gobert était de retour, les Wolves ont confirmé face au Thunder qu’ils étaient efficaces à 3-points avec un beau 41% de loin. C’est dans la lignée de leur fin de saison puisque les Wolves sont dans le Top 2 des équipes les plus adroites à 3-points depuis le All-Star Break (39%). C’est d’autant plus important que l’objectif sera d’écarter le jeu pour faire de la place à Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert sous le cercle. Cela a bien fonctionné face à OKC qui n’a pas de « grands » sous les panneaux. Contre Denver, il faudra cibler Nikola Jokic et on peut s’attendre à ce que les Wolves cherchent à lui opposer Towns plutôt que Jokic.

POINTS FAIBLES

– Une rotation réduite. Les Wolve ont perdu coup sur coup deux éléments de leur rotation avec Naz Reid et Jaden McDaniels. Révélations de l’effectif, ils pesaient plus de 23 points par match, et surtout ils apportaient du muscle et de l’intensité. McDaniels est l’un des meilleurs défenseurs à son poste, et Reid n’est pas loin d’être la meilleure rotation intérieure de la conférence. Sans eux, Towns et Gobert vont devoir surveiller leurs fautes, et on a vu face aux Lakers que ça pouvait peser dans le 4e quart-temps. Pour remplacer McDaniels, Finch a trois solutions : Alexander-Walker ; Prince ; Anderson. Après avoir opté pour Alexander-Walker pour défendre sur Shai Gilgeous-Alexander, il pourrait opter pour Prince face à Michael Porter Jr, afin de garder l’impact offensif d’Anderson et NAW en sortie de banc.

– L’absence d’identité. Comme Towns a manqué une cinquantaine de matches, le collectif reste fragile, et l’intégration de Rudy Gobert reste en chantier. La venue de Mike Conley a stabilisé le groupe mais les Wolves n’imposent pas encore leur jeu sur les adversaires, et ça manque de hiérarchie en attaque. Très talentueux et capable de porter l’attaque, Anthony Edwards a parfois du mal à se comporter lorsque le ballon passe par Towns.

LA CLÉ DE LA SÉRIE

– La défense sur Karl-Anthony Towns. Le joueur clé de la série est peut-être Aaron Gordon dont la belle saison n’a pas été assez mise en avant, notamment sur ses progrès en défense. C’est lui qui sera chargé de défendre sur Towns, et il peut lui poser des problèmes par sa mobilité et sa vivacité. Son rôle sera de l’empêcher d’avoir le ballon, mais aussi de prendre l’axe où Towns apprécie d’attaquer son défenseur. C’est d’autant plus essentiel que les Nuggets n’ont pas affronté Towns cette saison puisqu’il a manqué les quatre oppositions en saison régulière.

EN SAISON RÉGULIÈRE

Egalité 2-2

2 janvier : Wolves – Nuggets (124-111)

18 janvier : Nuggets – Wolves (122-118)

5 février : Wolves – Nuggets (128-98)

7 février : Nuggets – Wolves (146-112)

VERDICT

Il ne faut pas compter sur la saison régulière pour se faire une idée de cette opposition, en raison des absences, des mises au repos et de l’échange de gifles avant le All-Star Game. Ce qu’on retient tout de même, c’est que les deux formations s’étaient imposées dans leur salle, et les Nuggets profiteront donc de l’avantage du terrain. Ensuite, comme on a pu le voir samedi avec les Hawks, le « play-in » laisse des traces et des Nuggets frais et reposés peuvent en profiter sur le début de la série. D’autant que Chris Finch est contraint de limiter ses rotations, et d’en demander plus à ses joueurs-clés. Avantage donc à Denver pour la richesse de son effectif, son expérience des playoffs, et l’impact d’un joueur comme Jamal Murray capable d’élever son niveau de jeu dans les grands rendez-vous. Quant à Nikola Jokic, il va attirer les prises à deux, et Denver, comme Philadelphie face à Brooklyn, possède les shooteurs pour punir les Wolves.

Nuggets 4-2

CALENDRIER

Game 1 : à Denver, dimanche 16 avril (03h30, dans la nuit de dimanche à lundi)

Game 2 : à Denver, mercredi 19 avril (04h00, dans la nuit de mercredi à jeudi)

Game 3 : à Minnesota, vendredi 21 avril (03h30, dans la nuit de vendredi à samedi)

Game 4 : à Minnesota, dimanche 23 avril (03h30, dans la nuit de dimanche à lundi)

Game 5* : à Denver, mardi 25 avril (à déterminer)

Game 6* : à Minnesota, jeudi 27 avril (à déterminer)

Game 7* : à Denver, samedi 29 avril (à déterminer)

*si nécessaire





