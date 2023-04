Sur leur 31, Max Strus et Jimmy Butler envoient Miami en playoffs

L’histoire de ce début de match est un duel assez inattendu entre Alex Caruso (8 points) et Max Strus (12 points). Mais c’est bien ce dernier, auteur de tous les points du Heat à 4/5 à 3-points, qui permet aux siens d’être légèrement en tête (12-10). Passé complètement au travers de son sujet lors du dernier match, Jimmy Butler se met en marche, et permet à Miami de réaliser le premier écart de la rencontre (23-13). En manque d’inspiration offensive, les Bulls ne comptent que 8 points de retard à l’issue du 1er quart-temps (29-21).

Sous l’impulsion de DeMar DeRozan, Chicago débute très bien le second quart-temps. Sur un tir à 3-points signé Alex Caruso, les Bulls reviennent à un tout petit point (31-30). Porté par un exceptionnel Max Strus, auteur de 23 points, Miami rentre aux vestiaires avec 5 longueurs d’avance (49-44).

Grâce à un panier conclu avec la faute de Jimmy Butler, le Heat récupère 10 points d’avance d’entrée du troisième quart-temps (54-44). Chicago répond dans la foulée, en réalisant un run de 12-2. Le match est relancé, les Bulls reviennent à égalité (56-56). La partie devient plaisante tant les deux équipes ne se lâchent pas au score. À l’entame de l’ultime quart-temps, Chicago mène 68-67.

Sur un sublime move conclu avec la faute, DeMar DeRozan offre 4 points d’avance aux Bulls (76-72). À six minutes du terme, le momentum est du côté de Chicago, les joueurs de Billy Donovan mènent de 5 points (85-80). Mais voilà, porté par la volonté de Jimmy Butler, le Heat ne lâche pas, et revient à égalité (85-85). À deux minutes de la fin, Miami mène d’un point, et l’atmosphère est plus que tendue dans la salle (91-90). Le héros du soir s’appellera Max Strus.

Sur un nouveau panier à 3-points, il offre 5 points d’avance au Heat (96-91). C’est le coup de massue pour les Bulls. Miami l’emporte au bout du suspense 102-91 et défiera les Bucks au premier tour des playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le soir de Max Strus. Il y a des soirs où le sport bascule dans l’irrationnel, des soirs où le héros n’est pas celui que l’on attend. On se souvient du Game 7 de Grant Williams face aux Bucks l’an dernier. Oubliez Jimmy Butler, Bam Adebayo ou encore Tyler Herro, cette nuit, c’est bien Max Strus qui a enfilé la cape de héros. Dans un « win or go home » avec en jeu un ticket pour les playoffs, il a réalisé sans doute la meilleure performance de sa carrière avec 31 points à 8/16 au tir dont 7/12 à 3-points, ainsi que le meilleur +/- du match avec +27. Une performance aussi héroïque qu’inattendu pour envoyer le Heat en playoffs, s’il vous plait.

– Kyle Lowry blessé ? Il est sorti au début du 4e quart-temps, puis n’est jamais revenu. Les premières nouvelles parlent d’une douleur au genou. Et quand l’on sait que c’est pour cette même raison qu’il avait été écarté des terrains un long moment cette saison, il est logique que l’inquiétude règne. Pourtant, après la rencontre, Erik Spoelstra a annoncé que le meneur lui avait dit qu’il allait bien, et qu’il sera réévalué demain. À surveiller…

– Bucks vs Heat. Avec ce succès, Miami s’empare de la 8e place, et défiera Milwaukee au premier tour des playoffs. C’est la troisième fois en quatre ans que les deux équipes se retrouvent en postseason. En 2020, le Heat avait remporté la première manche (4-1), avant que les Bucks ne se vengent la saison suivante (4-0). Pour qui la 3e manche ?

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. Peu en vue en première mi-temps, il a totalement pris les choses en main au retour des vestiaires, en maintenant les siens dans le match notamment lors des moments forts des Bulls. Il termine avec 31 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et un +/- de +18 !

✅ DeMar DeRozan. Dans un match ô combien important, il a répondu à l’appel avec 26 points et 9 passes décisives.

✅⛔️ Bam Adebayo. Malgré ses 17 rebonds et son impact en défense, il passe au travers en attaque : 1/9 au tir sur l’ensemble du match.

⛔️ Zach LaVine. Soirée cauchemardesque pour lui avec 6/21 au tir dont 0/6 à 3-points …

LA SUITE

Déplacement chez les Bucks pour le match 1, dimanche à 23h30.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.