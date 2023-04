Rudy Gobert : « C’est la vie, personne n’est parfait »

La page est-elle définitivement tournée entre Rudy Gobert et Kyle Anderson après leur échauffourée qui a coûté un match de suspension au pivot français, absent dans la défaite en prolongation sur le parquet des Lakers dans le premier match de « play-in » de Minnesota ?

Rudy Gobert s’est en tout cas exprimé publiquement pour la première fois depuis cet incident, l’occasion pour lui de clarifier la situation et de se projeter sur la suite.

« Nous nous sommes excusés l’un et l’autre et nous sommes passés à autre chose. C’est la vie », a-t-il déclaré. « C’est différent lorsque des millions de personnes regardent des vidéos et ont une opinion sur ce qui s’est passé, mais que nous ne pouvons pas contrôler. Ce que nous pouvons contrôler, c’est le respect que nous avons l’un pour l’autre et notre relation (…). J’aime toujours Kyle. C’est toujours mon frère. Parfois, on se bat au sein de sa propre famille, avec des gens qu’on aime et qu’on respecte. C’est la vie. Personne n’est parfait. Les erreurs arrivent, puis on grandit et on passe à autre chose ».

Rudy Gobert toujours touché au dos

Alors qu’il a rejoint le groupe en vue du deuxième match de « play-in » de Minnesota ce soir à domicile face à Oklahoma City, Rudy Gobert n’est pas encore sûr de pouvoir tenir sa place. Touché au dos, il a même confié qu’il n’aurait sans doute pas pu jouer face aux Lakers mardi. Sa présence ce soir devrait se décider au dernier moment.

« C’est encore assez douloureux, je ne peux toujours pas bouger comme je le voudrais, mais je fais de petits progrès chaque jour », a-t-il indiqué.

Son retour ne serait pas de trop pour Chris Finch qui va déjà devoir composer sans Jaden McDaniels, qui s’est fracturé la main après avoir frappé dans un mur lors du même match, et Naz Reid, touché au poignet. « On espère qu’il sera là, même si on ne peut pas vraiment se prononcer. On ne l’a pas déclaré forfait », a précisé le coach.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 Total 681 30 65.4 0.0 63.9 3.3 8.3 11.7 1.3 2.6 0.7 1.7 2.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.