Suspendu, Rudy Gobert ne jouera pas contre les Lakers !

On se demandait si les Wolves allaient « oser » se passer de Rudy Gobert, l’un de leurs meilleurs défenseurs, pour le « play-in » alors qu’ils sont déjà privés de Jaden McDaniels, et la réponse est oui !

Comme indiqué par ESPN puis The Athletic, le Français ne sera pas en tenue demain soir chez les Lakers, pour le premier match de play-in qui offrira la 7e place de l’Ouest au vainqueur. La raison de cette absence est disciplinaire et fait suite à l’altercation survenue entre Kyle Anderson et le pivot, ce dimanche face aux Pelicans.

Les Wolves ne pouvaient pas laisser passer le geste de Rudy Gobert, même si le club a, selon ESPN, pris en compte le fait que le Français a tenté de frapper son coéquipier au torse, sans essayer de le blesser, mais également les insultes (« bitch ») de Kyle Anderson, alors que le pivot jouait blessé…

Par conséquent, la raquette de Minnesota devra affronter LeBron James, Anthony Davis et consorts sans Rudy Gobert ni Jaden McDaniels, mais également sans Naz Reid. En cas de qualification pour les playoffs ou de deuxième match de play-in, l’ancien du Jazz devrait être de retour, car sa suspension ne devrait pas excéder une rencontre.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 69 31 65.9 0.0 64.4 3.4 8.4 11.8 1.3 3.0 0.8 1.8 1.4 13.6 Total 680 30 65.4 0.0 63.9 3.3 8.4 11.7 1.3 2.6 0.7 1.7 2.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.