Stephen Silas quitte les Rockets la tête haute

« Jouer sous les ordres d’un entraîneur comme lui, qui se préoccupe avant tout de ses joueurs : c’était une bénédiction d’avoir cette relation », lâche Kevin Porter Jr. « Il nous donne la confiance nécessaire pour aller jouer tous les soirs. Il m’a beaucoup aidé à surmonter les difficultés et à grandir », complète Jabari Smith, tandis que Jalen Green tient un discours similaire.

Les hommages des jeunes Rockets se multiplient alors que Stephen Silas a été poussé vers la sortie. Le club a texan a décidé de ne pas activer sa quatrième et dernière année de contrat, en option. Les résultats plus encourageants des Texans depuis le 1er mars – 9 victoires pour 12 défaites dont quatre succès sur leurs cinq derniers matchs – n’ont pas suffi à lui permettre de sauver sa peau.

Arrivé chez les Rockets à l’intersaison 2020, pour coacher une équipe alors emmenée par James Harden et Russell Westbrook, le coach quitte ainsi Houston et son projet de reconstruction avec un faible bilan à 59 victoires pour 177 défaites, le pire pourcentage de succès d’un entraîneur ayant dirigé au moins 200 matchs.

Comme il l’avait déjà exprimé il y a quelques jours, le technicien se sent malgré tout « fier. J’ai voulu être coach toute ma vie, comme mon père. Je suis fier de ces gars, fier de leur travail acharné, fier de leur croissance et de leur maturité tout au long de la saison. Il est évidemment beaucoup question de mon poste depuis quelques mois. Ils ont continué à jouer, à travailler et à faire des efforts. Ils étaient préoccupés par ça, par le fait de s’améliorer, de jouer dur pour leur entraîneur. Je suis fier de ça. »

Dans la bonne direction

Et celui qui pourrait redevenir assistant, rôle occupé pendant une vingtaine d’années (Dallas, Charlotte, Golden State, New Orleans, Cleveland), rappelle qu’en plus du faible quota final de 22 victoires, il a traversé d’autres tempêtes en cours d’année. « Perdre mon père, passer par beaucoup de choses que j’ai vécues, aller travailler tous les jours avec un sourire sur mon visage, savoir que je vais voir Jalen, voir Scoot (Kevin Porter Jr.), Alpi (Sengun) et Jabari, tout le monde. Je pourrais faire toute la liste des gars, c’est ce qui fait que c’est génial. »

Silas retient ainsi beaucoup de positif de cette première expérience à ce poste. « On joue dur, c’est difficile de jouer contre nous. Nous sommes tout simplement jeunes », juge le technicien qui a vu des progrès dans la majorité des joueurs de l’effectif. « On peut dire qu’il y a quelque chose de spécial ici. »

L’avenir dira si son constat va se traduire en victoires. Lui se dit optimiste : « On avance dans la bonne direction. […] On a les bons éléments en place. On a de la marge financière pour cet été. À l’avenir, l’équipe va s’améliorer et devenir performante. L’équipe s’est beaucoup améliorée entre le début et la fin de saison. Peut-être pas en ce qui concerne les victoires. Mais nous sommes une bien meilleure équipe qu’au début de la saison. Et j’en suis fier. »