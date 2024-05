Joe Mazzulla attaque ses premiers playoffs avec humilité et confiance

Derrière le regretté Bill Russell, qui avait réussi à amener ses Celtics à 60 victoires pour sa première saison comme head coach en 1967, c’est Joe Mazzulla qui affiche le meilleur bilan pour un entraîneur débutant à Boston.

« Plus c’est gros, plus c’est simple »

Avec 57 victoires cette saison, Coach Mazzulla a parfaitement réussi à faire oublier le camouflet du début de saison et l’affaire Ime Udoka, renvoyé promptement après avoir entretenu une relation avec une employée de la franchise.

A l’orée de sa première aventure en playoffs dans le costume de l’entraîneur en chef, Joe Mazzulla ne panique pas. Bien au contraire, il prend ce défi à bras-le-corps et compte bien en tirer le meilleur parti.

« Écoutez, on ne peut pas échapper au fait que les playoffs ont une résonance différente. Mais plus c’est important, plus c’est simple », envoie tout net Mazzulla sur le site Heavy. « Mon objectif pour ces playoffs est de faire la même chose que durant toute la saison : je vais me reposer sur mon staff, sur les joueurs et sur mon expérience, parce que j’ai travaillé pour de très bonnes personnes. J’ai vécu de nombreuses séries de playoffs. Ça ne veut pas dire qu’on ne commettra pas d’erreurs mais j’ai beaucoup de bonnes personnes autour de moi, dans le staff et chez les joueurs. Notre vestiaire est vraiment intact, c’est presque le plus important au fond. »

Finalistes malheureux face aux Warriors, les Celtics repartent à l’assaut de la grande montagne NBA avec un vécu et un collectif que beaucoup d’autres équipes leur envient. Certes, ce n’est plus le même coach, mais la philosophie et l’effectif n’ont quant à eux pas (ou très peu) changé.

« J’ai l’humilité d’avoir conscience que je ne sais pas tout », ajoute-t-il. « C’est la raison pour laquelle on a un staff autour de nous, pour être meilleur que toi sur les domaines que tu ne maîtrises pas. Mon staff est un des meilleurs que j’ai connus dans ma carrière. J’aime me référer à leur avis, mais aussi à celui des joueurs car ce sont eux qui sont sur le terrain, qui voient ce qui se passe. On a un vestiaire très expérimenté, avec des joueurs qui ont connu beaucoup d’équipes et de coachs. On travaille tous ensemble. »

« Le plus important, c’est qu’on soit tous bien connectés »

Avec des vétérans comme Al Horford et Blake Griffin, voire Malcolm Brogdon (qui était déjà un vétéran son année rookie pour ainsi dire), plus le noyau dur formé au club et composé de Marcus Smart, Jayson Tatum et Jaylen Brown (plus les deux Williams), Boston dispose bel et bien d’une équipe solide de bout en bout, aussi bien physiquement que mentalement.

Surtout, Coach Mazzulla a souhaité instaurer un mode de fonctionnement collégial, dans lequel les joueurs prennent une part importante pour affiner les systèmes et, in fine, renforcer leur cohésion collective.

« Je veux que les joueurs me posent des questions. C’est le plus important car ce sont eux qui jouent. Ils ont leur propre expérience. On fait les choses à notre manière, et elle est unique, mais je souhaite toujours qu’ils me posent des questions pour qu’on soit tous sur la même longueur d’ondes. Je veux qu’ils soient à l’aise parce que, s’ils ne le sont pas, il y aura un décalage et le plus important, c’est qu’on soit tous bien connectés. »

A l’instar du mot clé « Ubuntu » qui avait soudé les C’s version Garnett – Pierce – Allen jusqu’au sacre en 2008, Boston veut à nouveau baser son succès sur sa capacité à se serrer les coudes dans les moments difficiles, qui ne manqueront pas durant ces playoffs à venir…

« Personne ne me mets plus de pression que moi-même. Le but est de gagner le titre », conclut Mazzulla. « Tous les entraîneurs vont commettre des erreurs pendant les playoffs. Tous. Mais il s’agit surtout de trouver les petits détails qui peuvent faire la différence. Et pour ça, il faut des grands joueurs, un super vestiaire et un excellent staff, [ce dont je dispose]. »