Playoffs NBA 2023 | Le programme complet et le mode d’emploi

La saison régulière a rendu son verdict après une dernière journée complètement dingue marquée par le coup de poing de Rudy Gobert, les adieux d’Udonis Haslem mais aussi le limogeage de Stephen Silas en plein match, et bien sûr ce suspense pour les places en playoffs à l’Ouest.

Pour la 4e année, il y aura un « play-in », un barrage qui oppose les formations classées de la 7e à la 10e place dans chacune des conférences.

Ce qui signifie que les équipes classées 1ère et 2e de chaque conférence ne connaissent pas encore leurs adversaires en playoffs. À l’Est, le Heat et les Hawks auront deux chances de se qualifier, tout comme les Lakers et les Wolves à l’Ouest. C’est l’intérêt de finir 7e ou 8e de la saison régulière.

Début des hostilités dès mardi soir pour le play-in. Pour les playoffs, ce sera dès samedi avec quatre rencontres à partir de 19h00 !

PROGRAMME DU PLAY-IN

« Play-in », ou barrage, se déroule du 11 au 14 avril entre les équipes classées de la 7e à la 10e place dans chaque conférence.

– Game 1 : une rencontre entre le 7e et le 8e. Le vainqueur est qualifié avec le 7e ticket pour les playoffs.

– Game 2 : une rencontre entre le 9e et le 10e. Le perdant est éliminé, et le vainqueur affronte le perdant du match entre le 7e et le 8e.

– Game 3 : une rencontre entre le perdant du Game 1 et le gagnant du Game 2. Le vainqueur décroche la 8e place pour les playoffs.

MARDI 11 AVRIL

Heat – Hawks (01h30)

Lakers – Wolves (04h00)

MERCREDI 12 AVRIL

Raptors – Bulls (01h00)

Pelicans – Thunder (03h30)

VENDREDI 14 AVRIL

Perdant de Heat – Hawks / Vainqueur de Raptors – Bulls

Perdant de Lakers – Wolves / Vainqueur de Pelicans – Thunder

TABLEAU DES PLAYOFFS

CONFERENCE EST

(1) Milwaukee – (8) vainqueur du match de vendredi

(2) Boston – (7) vainqueur de Heat – Hawks

(3) Philadelphie – (6) Brooklyn

(4) Cleveland – (5) New York

CONFERENCE OUEST

(1) Denver – (8) vainqueur du match de vendredi

(2) Memphis – (7) vainqueur du match Lakers – Wolves

(3) Sacramento – (6) Golden State

(4) Phoenix – (5) LA Clippers

CALENDRIER DES PLAYOFFS

SAMEDI 15 AVRIL

Philadelphie – Brooklyn (19h00)

Boston – Heat ou Hawks (21h30)

Cleveland – New York (minuit)

Sacramento – Golden State (02h30)

DIMANCHE 16 AVRIL

Milwaukee – 8e (horaire non défini)

Denver – 8e (horaire non défini)

Memphis – Lakers ou Wolves (horaire non défini)

Phoenix – LA Clippers (horaire non défini)

LES DATES IMPORTANTES DES PLAYOFFS 2023

15 avril : début des playoffs

29-30 avril ou 1-2 mai : début des demi-finales de conférence

14-15 ou 16-17 mai : début des finales de conférence

1er juin : Game 1 des Finals 2023

18 juin : Game 7 éventuel des Finals 2023