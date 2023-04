Kyle Kuzma n’en fait pas une histoire d’argent

La saison n’est pas encore officiellement terminée que Kyle Kuzma passe déjà par la case de l’interview de sortie. Gêné par une cheville, l’ailier-fort des Wizards ne jouera pas ce soir face aux Rockets. Il n’a d’ailleurs plus joué depuis le 18 mars dernier.

Cette fin de saison sans éclat sur les plans personnels et collectifs n’enlève rien à sa belle production statistique d’ensemble. Avec 21 points de moyenne (45% aux tirs dont 33% de loin), environ 7 rebonds et 4 passes, il a signé son meilleur exercice en carrière.

Titulaire d’une option à 13 millions de dollars avec les Wizards, l’ancien joueur des Lakers va ainsi se présenter en position de force sur le marché de la « free agency », qu’il a bien l’intention d’explorer. Ce qui ne signifie pas nécessairement son départ de Washington, car les Wizards sont sur le coup.

« C’est une option à 100 %. J’ai passé de bons moments ici. J’ai développé mon jeu de manière significative et il y a de bonnes personnes ici. Je serais idiot de dire que ce n’est pas une option pour moi », formule le champion NBA 2020, en poste aux côtés de Bradley Beal depuis deux ans.

« J’ai énormément progressé ces deux dernières années et Wes (Unseld Jr., le coach), Tommy (Sheppard, le président) et Ted (Leonsis, le propriétaire) m’ont tous offert cette opportunité et même de me mettre dans cette situation. Je le vois bien ici parce qu’ils me soutiennent », poursuit le joueur de 27 ans qui ne tournait plus qu’à 13 points de moyenne avec les Lakers au moment de son transfert pour Russell Westbrook.

Ce n’est pas une question d’argent

Ainsi, plutôt que de penser à son prochain contrat, il dit vouloir se concentrer sur sa progression. « J’essaie de m’améliorer chaque année. Ce n’est pas une question d’argent, je serai payé n’importe où (je vais) et ici aussi. Il s’agit de savoir si je peux venir bosser tous les jours et être la meilleure version de moi-même, aider à mener les gars, rendre les autres meilleurs. Toutes ces choses comptent lorsque vous essayez de réussir », énumère Kyle Kuzma, dans son interview de 30 minutes.

De bonnes intentions qui n’ont pas été suivies niveau résultat cette année puisque les Wizards, malgré leur bon début de saison, ont échoué à se qualifier ne serait-ce qu’en play-in. Sans davantage de victoires au compteur et en raison de la présence de Bradley Beal et Kristaps Porzingis, il sera difficile pour Kuzma de décrocher une première sélection All-Star par exemple.

D’où cette éventualité d’aller voir ailleurs pour avoir encore davantage de responsabilités. Ou disposer d’un rôle moins important mais dans une meilleure écurie ? « Je pense qu’il faut être patient. Je crois dans une certaine mesure à ce que Dame (Lillard) et même Brad ont dit : ils disent que l’herbe n’est pas toujours plus verte. Ce n’est pas parce que tu vas chez un prétendant (au titre) que tu vas gagner le titre tout de suite parce que la santé peut être un facteur », rappelle Kuzma.

Il ajoute pour conclure : « C’est une bonne chose sur le papier, mais est-ce que ça se passe bien sur le terrain ? Ce sont des choses qui comptent, mais en même temps, j’essaie de gagner. Je veux être compétitif à haut niveau. C’est pour cela que je joue, parce que je suis un drogué et que j’aime ça. La vie est toujours plus belle quand on gagne. »

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 Total 406 31 44.9 33.8 72.5 1.1 5.3 6.4 2.5 2.1 0.6 2.1 0.5 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.