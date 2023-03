Prolongations en approche pour Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma ?

Au coeur d’une nouvelle saison décevante, les Wizards se préparent à prendre de fortes décisions au cours de la prochaine intersaison, et l’ambition serait de s’appuyer sur le noyau dur de l’équipe. Selon The Athletic, Kristaps Porzingis est ainsi en discussions très avancées avec la franchise pour prolonger son aventure dans la capitale. Le Letton dispose d’une « player option » de 36 millions de dollars la saison prochaine, une option qu’il devrait décliner afin de signer un nouveau contrat sur long terme avec les Wizards, qui ont la possibilité de lui offrir jusqu’à 180 millions de dollars sur 4 ans.

Enfin débarrassé de ses nombreux pépins physiques, Kristaps Porzingis réalise une très bonne saison avec 23.2 points, 8.4 rebonds, 1.5 contre à 50% au tir dont 38.5% à 3-points. Même satisfaction des dirigeants pour Kyle Kuzma, puisque nos confrères confirment que ce dernier devrait aussi décliner sa « player option » d’une valeur de 13 millions de dollars afin de tester le marché cet été.

L’ancien joueur des Lakers réalise sa meilleure saison en carrière avec 21.2 points, 7.2 rebonds et 3.7 passes décisives, par match et les Wizards devraient lui offrir un très gros contrat. C’est sans doute parce que la franchise et le joueur sont sur la même longueur d’onde que l’ancien ailier des Lakers n’a pas été transféré en février dernier.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.