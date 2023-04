Bronny James : « Je ne suis pas vraiment un affamé de ballons »

C’est tout simplement la première fois, dans l’histoire du Hoop Summit, qu’un joueur a autant de micros autour de lui… Sans surprise, Bronny James était l’attraction numéro 1 de l’édition 2023 du Nike Hoop Summit, et comme sur le terrain, il a fait preuve de maitrise et de maturité dans ses réponses.

Après une première mi-temps compliquée, le fils de LeBron James est monté en température, confirmant qu’il était un bon défenseur, avec une très bonne lecture du jeu. Avant de repousser les assauts de la Team World avec un 3-points, un contre, un énorme rebond, et enfin les deux lancers-francs qui valident la victoire de Team USA.

Lors du point presse, il a confirmé que son père était venu lui donner quelques conseils à la mi-temps. « En gros, il m’a dit de continuer à jouer mon jeu car il sait de quoi je suis capable. Il voulait juste que je le montre ».

Mentalement, il a rapidement fait oublier ses deux air-balls, et il n’a pas hésité à tenter à nouveau sa chance. « J’essaie toujours d’avoir confiance en moi, même si je rate des tirs au début du match comme je l’ai fait », poursuit Bronny. « J’essaie juste de garder la tête haute et de continuer à jouer mon jeu. Je sais que de bonnes choses arrivent après les mauvaises. Je suis heureux de l’issue ».

Un profil de « combo guard » défensif

Entre la victoire et cette première expérience en sélection, le fils de LeBron James a vécu une fin de semaine idéale. « C’est une super expérience ! C’était du basket de haut niveau, et ça m’aide à être prêt au niveau supérieur. je suis toujours reconnaissant de vivre ce genre d’expérience, et de faire partie de ce groupe avec des joueurs incroyables ».

Désormais annoncé dans le Top 15, voire même Top 10 de la Draft 2024, il sait que son profil de « 3-and-D » est intéressant pour les scouts NBA. « J’ai montré que je pouvais défendre dans un match de haut niveau. Je suis un joueur intelligent. Je peux faire les bons gestes. Je ne suis pas vraiment un affamé de ballons. Je peux le laisser. Je sais juste que je suis un bon joueur et un bon coéquipier. »

Prochaine étape : dévoiler le nom de sa prochaine équipe. Est-ce qu’il restera à Los Angeles en rejoignant USC ou va-t-il porter le maillot d’Ohio State pour un retour dans son Etat natal ? A moins qu’il ne choisisse Oregon, tout près de Nike, le sponsor de papa et du… Hoop Summit !