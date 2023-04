Bronny James décisif dans la victoire de Etats-Unis sur la Team World

Sous les yeux de ses parents et de sa soeur, mais aussi de Chris Bosh, Steve Kerr et Draymond Green, Bronny James avait gardé le meilleur pour la fin dans ce Nike Hoop Summit 2023. Auteur de deux air-ball en première mi-temps en sortie de banc, le fils de LeBron James inscrit 7 de ses 11 points dans le dernier quart-temps, et on retiendra ce 3-points puis ce contre pour repousser les efforts de la Team World. Mais aussi ce gros rebond à cinq secondes de la fin et les lancers-francs de la victoire dans les dernières secondes.

Zaccharie Risacher maladroit

A l’arrivée, Team USA s’impose 90-84 face à la Team World dans ce rendez-vous annuel disputé au Moda Center de Portland. Aux côtés de Bronny (11 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 contre, 1 interception), Ronald Holland (Texas) cumule 15 points, 9 rebonds, 6 interceptions et 5 passes ! Isaiah Collier ajoute 11 points, tandis que Jared McCain, DaJuan Wagner et Justin Edwards inscrivent 10 points chacun.

Côté Team World, les plus en vue sont le Nigérian Mackenzie Mgbako (Duke) avec 22 points et 8 rebonds, et Andrej Stojakovic (Stanford) puisque le fils de Peja Stojakovic inscrit 12 points. Remplaçant, Zaccharie Risacher joue tout le dernier quart-temps, et il termine avec 5 points à 2 sur 7 aux tirs, avec 8 rebonds, 1 passe et 1 contre.