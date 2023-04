Klay Thompson aimerait revenir à Sacramento pour le premier tour des playoffs

Après leur déplacement victorieux à Sacramento hier, les Warriors enchaînent à Portland dimanche avant… de revenir à Sacramento dans quelques jours ? Il en effet possible que les Kings, sûrs de finir 3e à l’Ouest, accueillent les champions en titre, actuellement 5e mais qui peuvent finir 6e, pour le premier tour des playoffs.

À l’instar de son coéquipier Draymond Green, Klay Thompson y serait favorable. « Ce serait formidable. Je ne sais pas quand ça s’est déjà produit. Ça s’est déjà produit ? Les Kings ont de supers fans, nous aussi. Mike B (Brown) fait en sorte que les gars jouent dur. Ce serait vraiment génial pour la Californie du Nord, qui est un haut lieu du basket en ce moment. Et ce serait bien question déplacements », développe l’arrière, meilleur marqueur de la rencontre de cette nuit avec 29 points.

Il reprend ici l’argument invoqué par son intérieur sur la question logistique. Les deux clubs, qui ne se sont jamais retrouvés en playoffs, étant très proches géographiquement, une telle série serait moins usante physiquement en raison de déplacements moins importants.

Sacramento, qui s’apprête à effectuer son retour en phases finales après 17 ans de disette, disposera de l’avantage du terrain quoi qu’il en soit. Là où les Warriors, en cas d’affrontement avec eux, pourraient faire valoir leurs années d’expérience au plus haut niveau.

On a peur de personne

« Ce sont les champions en titre. Ce sera difficile d’être au coude à coude, mais on ira au combat et on attaquera de front. On n’a pas peur d’eux, on a peur de personne. On pense qu’en étant en pleine santé, on peut aller les battre, et c’est ce qu’on va faire », affiche plein de confiance Chimezie Metu, meilleur marqueur de son équipe cette nuit avec 15 points et 8 rebonds.

L’intérieur considère que ce match de la nuit passée n’a rien de révélateur quant à une potentielle série de playoffs. Son équipe avait mis au frigo quatre joueurs majeurs : De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, Kevin Huerter et Malik Monk. Là où, comme le rappelle Mike Brown, Andrew Wiggins était également absent chez les Warriors.

« A propos de l’adversaire au premier tour, en fin de compte, si vous voulez gagner un championnat, vous devez battre qui se trouve devant vous. Si on veut arriver là où on veut, ce sera la bagarre, donc ça n’a pas d’importance », relativise ainsi le coach des Kings, dont l’équipe s’est inclinée à trois reprises en quatre rencontres face à Golden State cette saison.

Et le coach de rappeler avoir fait partie « d’équipes contre lesquelles on a fait 1-3 en saison régulière – une victoire et trois défaites – ou parfois on s’est fait balayer, mais on les a battus sur une série de playoffs. On essaie de tirer des enseignements des matchs de la saison régulière, mais on n’y attache pas trop d’importance car, en fin de compte, essayer de gagner quatre matches sur sept est une expérience complètement différente. »