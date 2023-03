Draymond Green explique pourquoi il aimerait affronter les Kings en playoffs

Si les playoffs démarraient aujourd’hui, les Kings, 3e, accueilleraient les Wolves, 6e, au premier tour. Mais si les Californiens semblent bien partis pour conserver jusqu’au bout leur place sur le podium à l’Ouest, le nom de la dernière équipe qualifiée sans passer par le « play-in » est encore très incertain.

Warriors, Clippers, Pelicans et Wolves donc se tiennent en un match et demi. Dans son podcast, Draymond Green se dit hyper favorable à ce potentiel premier tour face aux joueurs de Sacramento.

Non pas qu’il considère Sacramento comme « une équipe faible », et inexpérimentée du fait d’une période 16 ans sans playoffs. « Mais parce que le voyage est tellement plus facile », assure l’intérieur, avant de détailler : « Si vous repensez à notre parcours jusqu’au titre l’année dernière, ça a démarré avec Denver qui est à deux heures de vol et qui est en altitude. Et de là, on est partis à Memphis, qui est à près de cinq heures de vol. »

Memphis, trop à l’Est pour Draymond Green

Une équipe des Grizzlies, déjà affrontée en demi-finale de conférence lors du premier titre de l’ère Stephen Curry en 2015, située à l’autre bout du pays, à quelques 3 300 kilomètres de la Californie. « Le fait est que Memphis est dans la conférence Ouest… Évidemment, ils viennent de Vancouver et cela faisait complètement sens là-bas. Mais géographiquement, les Memphis Grizzlies sont une équipe de l’Est », lâche le meilleur « ami » de Dillon Brooks.

Draymond Green prend alors en exemple le récent « road trip » de son équipe, à la mi-mars, où les champions en titre ont joué à Atlanta un soir, puis à Memphis le lendemain.

Durée de la liaison entre les deux ? « C’était 45 minutes de vol. Le seul endroit où on peut jouer à l’Ouest à 45 minutes est Sacramento », calcule le joueur des Warriors, tout en rappelant que son équipe avait terminé son périple à l’Ouest, l’an dernier, par des déplacements à Dallas en finale de conférence.

« Et puis il y a eu cet épouvantable vol de six heures et quinze minutes jusqu’à Boston », termine l’intérieur, selon qui ces déplacements ont beaucoup pesé sur les organismes. Mais ont tout de même permis à l’équipe de Golden State de remporter un nouveau titre.

L’ancien meilleur défenseur de l’année redit que Sacramento est une belle équipe, qui n’a toutefois battu les Warriors qu’une fois en trois confrontations cette saison, et finit par conclure : « Au final, je me fiche un peu de qui on va affronter en playoffs parce que je crois qu’on peut gagner. » Mais si possible pas trop loin de chez lui, donc…