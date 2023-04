On ne les attendait pas à pareille fête, et surtout pas si tôt. Mais le Thunder (38 victoires pour 42 défaites) a de bonnes chances de récupérer le dernier ticket pour le « play-in », au nez et à la barbe des Mavs (38 victoires pour 42 défaites) avec encore deux matchs encore à jouer.

Si OKC n’est clairement pas au mieux de sa forme, avec six revers sur ses huit dernières sorties, il a son destin entre les mains avec le « tie-breaker » sur les Mavericks et deux rencontres face au Jazz et les Grizzlies. Mais, « play-in » ou pas, le staff du Thunder maintient son leitmotiv : miser sur la jeunesse et la formation.

Shai Gilgeous-Alexander, le All-Star

« Franchement, on voit plus loin que les playoffs à venir », explique Mark Daigneault pour The Ringer. « On se concentre sur la construction de la meilleure équipe possible, à savoir la plus durable possible. Il ne s’agit ni d’un road trip, ni d’un match en particulier ou d’une saison… Notre premier objectif est de créer un bon environnement au quotidien, dans les habitudes de nos joueurs, dans le standard auquel on se tient chaque soir, peu importe si on gagne ou on perd, et de parier sur ces fondations pour nous faire progresser. »

S’il a manqué une petite dizaine de matchs cette saison, Shai Gilgeous-Alexander incarne clairement cet avenir brillant du Thunder. Le « combo guard » va boucler sa troisième saison de suite à 20 points et plus. À vrai dire, c’est même sa première campagne à plus de 30 unités par match (31.4 pour être précis, 4e de la Ligue). La classe supérieure, au point d’être un candidat sérieux au trophée de Most Improved Player !

Meilleur « driver » de NBA (c’est-à-dire le meilleur pour se faufiler jusqu’au cercle), SGA ajoute 5 passes décisives, 5 rebonds et 1.7 interception par match. Une dernière stat qui fait de lui le cinquième meilleur intercepteur de la Ligue (alors qu’il est troisième aux ballons déviés). Un joueur qui pèse, des deux côtés du terrain.

Personnification de la volonté du Thunder de mesurer précisément les qualités et les défauts du jeu de chacun de ses joueurs, et de prendre les mesures adéquates pour optimiser les premières et réduire les secondes, Shai Gilgeous-Alexander a pour le coup augmenté son impact vers le cercle et, par suite, sur la ligne de lancers-francs (meilleur total en carrière), tout en se limitant bien volontiers à 3-points.

« On a en quelque sorte établi une barre symbolique, et on essaye d’être au-dessus le plus de jours possibles », reprend Mark Daigneault. « Et on veut additionner ces jours dans le positif, pour voir jusqu’où ça peut nous mener. Cette saison en est un bon exemple. On ne sait pas où ça va nous mener mais on sait par contre pertinemment que quand on se couche le soir, on a optimisé nos chances d’être la meilleure équipe possible. »

Derrière Shai Gilgeous-Alexander, c’est d’ailleurs toute l’équipe qui est celle qui « drive » le plus, avec 64.2 pénétrations par match en moyenne, loin devant les Pacers, deuxièmes (55.8). Sachant que la moyenne est de 47.1 pénétrations par match cette année, ça montre bien la spécificité du jeu d’Oklahoma City.

Williams & Giddey, les lieutenants

Derrière SGA, Josh Giddey et Jalen Williams, l’un sophomore, l’autre rookie, ont également montré des signes évidents de progression express pour former un trident extérieur de talent, apte à grandir ensemble.

L’exemple flagrant en a été donné récemment, quand le meneur All-Star du Thunder a manqué cinq matchs de suite à cause de douleurs abdominales. Josh Giddey et Jalen Williams ont répondu présent, devant l’un et l’autre assumer davantage de responsabilités offensives. Pour Jalen Williams, il a fallu mettre la main à la pâte à la création, et tout simplement pour monter la balle. Mais ça n’a pas semblé le déranger, avec plus de 21 points de moyenne et un excellent ratio passes / balles perdues (5,4 contre 1,4).

D’abord reconnu pour son apport défensif (et un gros duel face à Jaylen Brown à la mi novembre), Jalen Williams a fait son fonds de commerce du jeu sans ballon et des paniers d’opportuniste près du cercle. Et, petit à petit, il a pris ses aises pour devenir, comme SGA, capable d’agresser son défenseur et créer ses propres tirs faciles.

« J’avais le ballon entre les mains beaucoup plus et je devais prendre des décisions. Je m’en suis bien sorti », a sobrement analysé le rookie. « J’avais déjà eu l’occasion de le faire par moments [avec SGA à mes côtés], et ça m’a aidé à assumer ce rôle quand il était blessé. »

Chet Holmgren pour équilibrer le jeu

Quand à Josh Giddey, c’est le complément idéal à SGA comme créateur. Beaucoup plus passeur que finisseur, au contraire de SGA, le meneur australien peut alterner la mise en place des systèmes et une passe laser ou une relance un peu osée, tout en restant propre. En l’occurrence, en mars, il en était à plus de 7 passes pour 2 balles perdues.

Comme entre 2009 et 2012 avec la première fournée de superstars dégotées par Sam Presti à la Draft, Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, le président/GM de la franchise d’Oklahoma compte bien ramener sa franchise sur le devant de la scène, au moyen de gains cumulés et de progression graduelle en interne.

Avec son tout jeune « Little Big Three ». Qui pourrait rapidement devenir un « Little Big Four » avec Chet Holmgren de retour l’an prochain… Car n’oublions qu’Oklahoma City a disputé toute la saison sans le numéro 2 de la dernière Draft, touché au pied pendant l’été dernier. Par sa taille mais aussi sa technique, l’ancien intérieur de Gonzaga devrait combler l’un des points faibles de l’équipe : la présence intérieure et la dissuasion sous le cercle.

Reste l’interrogation autour du tir extérieur car Shai Gilgeous-Alexander (35% à 3-points), Josh Giddey (32%) et Jalen Williams (36%) ne sont pas (encore) des shooteurs fiables de loin, et c’est la principale limite du trio. On comprend pourquoi Sam Presti a récupéré Chip Engelland, le fameux « Shot Doctor » des Spurs, l’été dernier.

« C’est ça qui nous a permis d’arriver là où nous en sommes aujourd’hui [aux portes du « play in »] », conclut Mark Daigneault à propos de la progression en interne. « On ne va donc pas commencer à s’éloigner de nos principes et devenir spectateur et regarder le classement. Ce serait prématuré de notre part. »