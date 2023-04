Stephen Curry a laissé les clefs à Jordan Poole

Sans Klay Thompson, absent de dernière minute à cause de douleurs au dos, Stephen Curry s’est retrouvé un peu seul en première mi-temps face au Thunder. Emmené par les 21 points de Shai Gilgeous-Alexander, ou encore les 14 de Jalen Williams et Isaiah Joe, le Thunder menait ainsi 79-69 à la mi-temps.

Heureusement, le « Splash Brother » compilait lui 24 points à 9/16 au tir, dont 4/8 de loin. Logiquement, Oklahoma City a donc resserré sa défense sur Stephen Curry en troisième quart-temps.

« C’est une équipe qui switche tout, à part Lu Dort sur moi » expliquait le double MVP après la rencontre. « Il était comme collé à moi. Donc si je pose des écrans ou si je m’écarte, ça crée un problème au niveau de l’aide. »

Particulièrement ciblé et régulièrement pris à deux par la défense de Mark Daigneault, Stephen Curry va donc laissé les clefs à Jordan Poole. Ce dernier ne pointait pourtant qu’à 3/10 au tir après trois quart-temps, avec plus de pertes de balle (4) que de passes décisives (3) mais, en bon troisième « Splash Brother », sa confiance ne s’effrite jamais.

« Il a été tellement bon dans le dernier quart-temps et demi » appréciait Steve Kerr. « En marquant, en allant au cercle, en prenant les bonnes décisions ».

Le feu follet va ainsi renverser la rencontre, avec 18 points dans le seul quatrième quart-temps, à 5/9 au tir dont 3/6 de loin. De quoi faire payer une défense focalisée sur Stephen Curry.

« Il a attaqué sur jeu rapide. Il a attaqué sur le pick-and-roll, il est allé chercher des lancers-francs » commentait Stephen Curry. « Une grande partie de nos difficultés dans les quatrièmes quarts-temps est due au fait que nous ne jouons pas avec assez d’intention sur chaque possession. On va manquer des tirs. Ça arrive. Mais nous savions ce que nous voulions obtenir et nous mettions la balle dans les mains de JP sur ces possessions en sachant qu’il pouvait franchir cette première ligne de défense. C’était une bonne option et il les a fait payer.

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.7 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.5 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 79 30 43.1 33.4 87.2 0.4 2.3 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.5 Total 263 26 42.2 33.8 87.9 0.3 2.3 2.6 3.4 2.2 0.7 2.1 0.2 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.