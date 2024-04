L’odeur des playoffs transforme Donovan Mitchell

Clin d’œil de l’histoire, alors qu’ils étaient adversaires l’été dernier pour récupérer Donovan Mitchell, les Cavaliers et les Knicks vont se retrouver en playoffs. C’est la première affiche connue des playoffs, et l’arrière, justement, a déjà réussi son pari en ramenant les playoffs à Cleveland.

C’est une première depuis 2018, et le départ de LeBron James, et c’est aussi la première fois, depuis 1998, que la franchise se qualifie sans LeBron James dans son effectif !

Cette nuit, les joueurs de JB Bickerstaff ont mis fin à une série de sept revers d’affilée à Orlando, et Donovan Mitchell a encore été immense avec 43 points à 15 sur 23 aux tirs, dont 5 sur 9 à 3-points. C’est son 4e match de suite à 40 points et plus, et il est le premier joueur NBA à réaliser cet exploit depuis James Harden en 2018/19. Depuis 2000, seuls quatre joueurs ont réussi cette performance : James Harden et Donovan Mitchell donc, mais aussi Westbrook et surtout Kobe Bryant à six reprises, dont trois fois en 2006 !

« Il n’y avait aucune solution face à Donovan Mitchell ce soir. Il a dominé le match » lance son coach. « La défense savait où il allait recevoir la balle, mais il a cette capacité à aller au bout de l’action. Quand on a un joueur capable de nous porter dans les moments les plus importants, cela vous donne une chance quoi qu’il arrive. »

« Il va être vraiment bon toute la saison, mais attends de le voir en avril… »

Pour Donovan Mitchell, il n’y a pas de petite victoire ou de petite performance. Il faut savoir tout apprécier.

« Nous vivons dans un monde, le monde NBA, où on a tendance à oublier ce qui se fait en saison régulière » regrette l’ancien du Jazz. « Il faut apprécier les petites choses pour se rendre compte de l’ampleur de ce que nous faisons. Ce n’est pas un mince exploit. C’est formidable. Maintenant, nous devons être prêts pour les playoffs ».

Entouré de jeunes qui n’ont pas forcément connu les playoffs, comme Darius Garland, Evan Mobley ou Isaac Okoro, Donovan Mitchell assume son rôle de leader, et dans le passé, il a prouvé qu’il pouvait encore hausser son niveau de jeu. On se souvient d’une série épique face aux Nuggets de Jamal Murray dans la « bulle » mais aussi de ses coups de chaud face aux Clippers en 2021. Même si à chaque fois, ça s’était soldé par une élimination, JB Bickerstaff attend un grand Mitchell pour les joutes de fin de saison : « Avant que Donovan n’arrive ici, quelqu’un m’avait dit : ‘Il va être vraiment bon toute la saison, mais attends de le voir en avril…' »

Avril, c’est la période préférée de Donovan Mitchell comme le prouve sa série en cours, et il est prêt ! « Ce n’est que du plaisir, les lumières brillent davantage… Chaque possession compte. On joue pour gagner. On joue pour gagner au niveau le plus élevé… Je ne veux pas dévaluer les mois précédents, mais à cette période de l’année, l’ambiance est différente » conclut-il. « On a conscience de ce qui nous attend. C’est pour cela qu’on bosse tout l’été. La tâche sera compliquée, quel que soit l’adversaire, et nous devons en prendre conscience collectivement. Je vais continuer à montrer l’exemple, quel qu’il soit. Je ferai tout ce que j’ai à faire pour ce groupe ».

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.