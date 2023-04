Course au MVP | Stephen Curry vote aussi pour Joel Embiid

Même s’il reste encore trois ou quatre matches à jouer selon les franchises, la course au MVP est sans doute figée dans la tête de la centaine de votants. Ils sont trois favoris : Joel Embiid jamais titré, et Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo, qui visent chacun une 3e couronne. Depuis quelques jours, le débat a pris une toute autre ampleur tant l’issue du scrutin semble indécise, et ce mardi, c’est Stephen Curry qui donne son avis sur le trophée.

« Je dirais Joel » répond le meneur des Warriors au Bleacher Report, qui lui demande son avis sur le futur gagnant du trophée Michael Jordan. « Quel que soit votre choix, ce sera comparé à Jokic ou Giannis. Mais Joel a fait un bond en avant que peu de gens soupçonnaient car il était déjà dominateur. Ce bond en avant a fait tourner les têtes, et placé Philly dans une très bonne position. Si j’avais la possibilité de choisir, ce serait lui ».

Au dernier pointage d’ESPN, Joel Embiid avait 790 points et 40 premières places (sur 100 possibles), et il ne devancerait que de… 2 petits points Nikola Jokic, le double MVP en titre !

Un Nikola Jokic qui hériterait, lui, de 42 premières places (pour 788 points, donc). Le podium serait complété par Giannis Antetokounmpo avec 612 points et 18 premières places.