Le MVP de la nuit | Ne surtout pas oublier Giannis Antetokounmpo…

Embiid ou Jokic ? Jokic ou Embiid ? Depuis 15 jours, la course au MVP se résume à ces deux noms, et au dernier pointage ESPN, l’écart n’a jamais été aussi serré. Mais du côté de Milwaukee, on n’en démord pas : le meilleur joueur de la saison, c’est Giannis Antetokounmpo ! Le « Greek Freak » réalise une saison exceptionnelle et son équipe a dominé la saison régulière. Logique qu’il soit considéré par certains comme le MVP, surtout après la rencontre de cette nuit, où il a remporté son duel avec Joel Embiid.

Pourtant serré de près par PJ Tucker, Giannis a compilé 33 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 contres en 32 minutes dans la victoire des Bucks face aux Sixers. À 13 sur 17 aux tirs. Sans rien forcer. Du très grand Giannis Antetokounmpo qui a laissé le jeu venir à lui, et qui ne se prend pas la tête avec cette possible 3e couronne.

« Si vous pensez au MVP, vous vous mettez juste une pression supplémentaire » confie-t-il. « Au final, je suis heureux. Heureux d’en être où je suis. Heureux de me sentir privilégié. Heureux de pouvoir jouer chaque jour, de poursuivre le rêve que j’avais quand j’étais petit, d’essayer de m’améliorer, d’aller sur le terrain… »

Le plus complet des trois favoris ?

Pour son coach, Mike Budenholzer, il n’y a pas de doute : son leader mérite le trophée avec ses 31.1 points, 11.8 rebonds et 5.6 passes de moyenne. Quasiment sa ligne de stats de la soirée.

« Nous pensons clairement que Giannis est le MVP » lâche le coach. « Nous avons encore du travail à faire pour finir avec le meilleur bilan de la ligue – mais le meilleur joueur est lié au meilleur bilan. Il y a ce qu’il fait des deux côtés du terrain : les rebonds, les contres, la défense, la défense au large. Il fait tout ! Il crée, il agresse, il va sur la ligne des lancers-francs. On a le sentiment qu’il est dans le débat, ou qu’il devrait être le MVP ».

Pour le Grec, pas question de se mettre en avant ou de militer pour sa candidature. Il préfère la jouer modeste.

« C’est un très grand honneur d’être MVP. Je suis heureux d’avoir été dans la discussion ces cinq dernières années. Je suis heureux d’être régulier. Je suis satisfait d’aider mon équipe à très bien jouer. Mais c’est le but, et c’est l’unique objectif : faire en sorte que l’équipe joue très bien. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 61 32 55.0 27.6 64.8 2.2 9.5 11.8 5.6 3.1 0.8 3.8 0.8 31.1 Total 717 33 53.6 28.7 70.9 1.8 7.8 9.6 4.7 3.0 1.1 3.0 1.3 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.