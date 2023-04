Luka Doncic : « C’est toujours le même problème »

En cas de victoire, Dallas serait revenu à égalité avec le Thunder, à la 10e place de l’Ouest. Problème : les Mavericks ont encore perdu, s’inclinant à Miami (129-122) pour la sixième fois en sept matchs…

Pourtant, la troupe de Jason Kidd a été d’une belle efficacité offensive, avec 42 points à 17/25 au tir pour Luka Doncic, 31 points à 11/15 pour Tim Hardaway Jr. et 23 points à 10/17 pour Kyrie Irving. Dallas a même shooté à 61% de réussite sur le match, dont 41% à 3-points ! Et ça ne suffit pourtant toujours pas pour gagner.

« À mes yeux, c’est assez frustrant, mais je vais toujours rester positif », assure Tim Hardaway Jr. « Il faut juste jouer dur. Jouer dur, avec l’énergie du désespoir et tout peut arriver, mec. J’y crois toujours. »

Avec cette défaite, et alors qu’il ne reste que quatre matchs à disputer, les Mavericks se retrouvent de nouveau à deux matchs du Thunder (qui a le « tiebreaker »). Autant dire qu’une place dans le Top 10 devient désormais très hypothétique, sans parler de la qualification pour le premier tour des playoffs.

« Toujours les mêmes problèmes dans le premier quart-temps », continue THJ. « Je ne sais pas quoi vous dire. Si vous laissez l’adversaire marquer plus de 40 points sur un quart-temps, vous n’avez aucune chance de gagner. »

Dallas a ainsi perdu le premier quart-temps 44-31, l’entrée des remplaçants sur la fin de la période ayant permis à Miami de placer un 11-0 qui a obligé Luka Doncic et ses camarades à courir après le score tout le match. Le Slovène était d’ailleurs particulièrement désabusé, se plaignant quasiment continuellement auprès des arbitres en attaque, mais également auprès de ses coéquipiers lors des multiples retards et erreurs défensives…

« C’est toujours le même problème » a-t-il ainsi lâché sur la défense problématique de Dallas. « L’attaque va bien mais si on donne 130 points en quatre quart-temps, c’est compliqué de gagner. »

Un constat logiquement partagé par Jason Kidd.

« Nous n’avons pas terminé le premier quart-temps de la bonne manière et nous nous sommes arrêtés à 31 points, mais eux ont continué, et notre défense était inexistante », a déploré le coach. « Nous n’avons pas pu faire de stops. En deuxième période, nous avons réussi un « run ». Offensivement, nous avons shooté à 61%, donc ce n’était pas l’attaque (qui était le problème). C’était la défense, parce qu’on n’a pas réussi à faire de stops ».

Ce match fut une nouvelle illustration des problèmes des Mavericks, et de son effectif déséquilibré. À l’intérieur, Dwight Powell et Maxi Kleber ont ainsi accumulé les fautes en première mi-temps, et il suffisait à Jimmy Butler d’un simple pick-and-roll avec Cody Zeller pour trouver des tirs ouverts, sous le cercle ou derrière la ligne à 3-points.

Avec un gros manque de défenseurs capable d’éloigner les adversaires du cercle et de faire les aides nécessaires, pour compenser les limites de Luka Doncic ou Kyrie Irving dans le domaine, cette équipe est bien trop friable. Et si elle n’atteint même pas le play-in, le roster risque d’être sévèrement secoué durant l’intersaison…