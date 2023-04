Le MVP de la nuit | Jimmy Butler en mode « Batman »

Comme ça a déjà été le cas à maintes reprises cette saison, Miami a pu compter sur un Jimmy Butler au presque parfait pour se tirer d’affaire et renouer avec la victoire, après avoir concédé trois revers de suite.

La tâche ne s’annonçait pourtant pas évidente face à des Mavericks également dans l’obligation de l’emporter surtout en l’absence de Bam Adebayo. Heureusement pour les Floridiens, Jimmy Butler a sorti le grand jeu, avec une défense toujours solide et une prestation offensive proche de la perfection.

« Il vit pour les moments qui comptent », a rappelé son coach, Erik Spoelstra, après le match. « Il va s’élever dans ces moments-là, dominer la compétition et nous embarquer avec lui. Et il le fait des deux côtés du terrain, à donner le ton dès le début du match sur son match-up avec Luka Doncic, puis au cours du match en alternant avec Kyrie Irving (…). Il a cette qualité de pouvoir contrôler le cours du match. Dans les moments importants, il a su trouver Cody Zeller à plusieurs reprises, et a scoré quand c’était nécessaire ».

Cody Zeller dans la peau de Robin

« Jimmy Buckets » a en effet fait dans l’efficacité, rendant un 12/16 au tir alimenté par une belle palette à mi-distance et a vu son agressivité récompensée par un 10/11 aux lancers-francs.

Mais en plus de ça, il a su trouver ses coéquipiers en compilant 12 passes décisives, le tout en ne perdant aucun ballon. Son entente avec Cody Zeller aura été la clé du match avec pas moins de sept passes décisives de l’ailier pour son « Robin » d’un soir avec son masque de circonstance pour protéger sa fracture du nez.

« Mon boulot est vraiment facile », a souligné Jimmy Butler. « Quand ton poste 5 te pose de vrais écrans et roule vers le cercle aussi dur, il faut le récompenser pour ça. Et si je ne suis pas ouvert et que lui non plus, ça veut dire qu’il y a un gars de plus dans la raquette, et que ce sont alors nos shooteurs qui sont ouverts. C’est de la façon dont le jeu se joue, c’est simple. On doit juste continuer à appliquer cette recette ».

À ses côtés, le collectif du Heat a également répondu présent. Le danger est venu d’un peu partout avec 6 joueurs sur 9 à 8 points et plus. Pour Jimmy Butler, cette polyvalence reste ce qui doit faire la force de Miami.

« C’est un peu comme tout, on ne veut pas se reposer sur un seul truc pendant tout le match. On veut que le ballon partout sur le terrain pour offrir des situations différentes à la défense adverse. Et Coach Spoelstra a fait du super boulot en s’assurant que je sois partout, à gauche, à droite, au milieu, à courir sur le jeu de transition. Et tout le monde devient difficile à défendre comme ça, pas seulement moi (…). Quand tu ne te concentres pas sur une seule chose, tu fais douter tout le monde en face ».

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 62 33 53.4 35.0 85.1 2.3 3.6 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.8 Total 752 33 46.7 32.2 84.2 1.6 3.7 5.4 4.2 1.4 1.7 1.6 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.