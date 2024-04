Des équipes visent les Kings pour les playoffs ? Mike Brown en fait une source de motivation

Avec deux victoires de retard sur les Grizzlies (48-28), mais cinq d’avance sur les Suns (41-35), les Kings (46-30) ont de très grandes chances de terminer à la 3e place de la conférence Ouest.

Un retour en playoffs sous forme de soulagement, 17 ans après, qui va donc s’accompagner de l’avantage du terrain. Néanmoins, ils sont nombreux dans les médias américains à expliquer que la troupe de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis est ciblée, du fait de son inexpérience des playoffs et de ses limites défensives.

Pour Brian Windhorst, par exemple, cela explique la surmotivation de Draymond Green face aux Pelicans. Selon le journaliste d’ESPN, l’ailier fort voudrait absolument la 6e place, afin donc de défier les Kings au premier tour. Interrogé par Chris Haynes à ce sujet, Mike Brown a répondu… en sortant l’extrait où Brian Windhorst développe sa théorie. Clairement, le coach (assistant de Steve Kerr de 2016 à 2022) en fait une source de motivation.

« On sait d’où vient ce narratif, et ils le savent aussi, mais c’est mérité » répond ainsi Mike Brown. « Parce qu’on n’a encore rien fait. Mais si on est aussi bon qu’on pense l’être, on va changer ce narratif. »

Il faut dire que ce « narratif » n’est pas très compliqué à nourrir, étant donné que Draymond Green a lui-même expliqué dans son podcast vouloir affronter les Kings au premier tour. Pour des raisons logistiques, dit-il…

« Parce que le voyage est tellement plus facile », assurait ainsi l’intérieur de la Baie. « Si vous repensez à notre parcours jusqu’au titre l’année dernière, ça a démarré avec Denver qui est à deux heures de vol et qui est en altitude. Et de là, on est partis à Memphis, qui est à près de cinq heures de vol. »

Si Sacramento défie bien Golden State au premier tour, Mike Brown aura un élément de motivation tout trouvé. Même si le coach n’en manque pas, les supporters des Kings savourant les prédictions erronées des derniers mois.