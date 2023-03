La furie Draymond Green a réveillé les Warriors

En l’espace de trente secondes de jeu, Draymond Green a écopé d’une faute flagrante, d’une faute technique et d’une faute offensive, tout en se retrouvant au milieu de deux altercations avec Brandon Ingram et Herb Jones. Il aurait pu (dû ?) être expulsé et, dans la foulée, les Pelicans sont passés de +9 à +20.

Les Warriors sont rentrés aux vestiaires avec 14 ballons perdus face à une équipe bien décidée à prendre leur place au classement. Et pourtant, cette séquence en deuxième quart temps a permis à Draymond Green de trouver l’étincelle pour réveiller son équipe.

« Je savais qu’on avait besoin d’un boost. On a débuté sans énergie et on les a laissés faire ce qu’ils voulaient, » se lamentait Draymond Green avant d’expliquer sa stratégie. « Je voulais trouver un moyen de nous réveiller et quand j’ai fait cette faute (sur Ingram en fin de deuxième quart temps), ils ont commencé à parler. Oui c’était une faute physique mais ce n’était pas dangereux. Ce n’est pas comme s’il était dans les airs. Il avait ses appuis au sol et je lui ai mis un coup d’épaule. Une fois qu’ils ont commencé à parler, c’est tout ce dont j’avais besoin pour hausser notre intensité. Et c’est ce qui s’est passé. »

Draymond Green est revenu sur le terrain avec une intensité et une concentration décuplée, enchainant les actions d’éclat en défense. Stephen Curry a lui aussi haussé le ton en attaque pour commencer le retour tonitruant des Warriors en troisième quart temps. Et l’envie montrée par les deux leaders a été contagieuse.

Klay Thompson, Jonathan Kuminga, Jordan Poole et Donte DiVincenzo se sont mis au diapason et les Warriors sont passés de -20 à +13 en vingt minutes !

« Draymond nous a trainés vers la victoire ce soir, » résumait Steve Kerr. « Son intensité, sa frustration par rapport à la façon dont nous avons joué en début de match. Il criait sur tout le monde, notre banc, leur banc, moi, et franchement c’était mérité. Cette première mi-temps était l’une de nos pires mi-temps de la saison. Et c’est ce qui rend Draymond si spécial. Ce n’est pas simplement son QI basket, ses qualités de créateur ou sa défense, c’est sa volonté. On a besoin de ce feu sacré parce qu’on peut être un peu fou sur le terrain, on perd des ballons et sans son énergie et son esprit de compétition, ça ne fonctionnerait pas. Il est le liant entre notre talent et notre discipline. Son énergie est l’étincelle qui nous permet d’être à notre meilleur niveau. »

Cette performance est somme toute symbolique de la saison des Warriors et de leur irrégularité. Ils sont capables de passer au travers, comme de trouver les ressources qui les ont menés vers quatre titre de champions en huit saisons.

On les a souvent entendus parler de cette expérience, de ces quatre bagues comme une assurance de leur capacité à élever leur niveau de jeu au moment voulu. Ils ne l’ont toutefois pas fait contre Minnesota et ont frôlé la correctionnelle face aux Pelicans après une première mi-temps horrible. Et pourtant, ce feu sacré qui brûle chez Stephen Curry et Draymond Green est la raison pour laquelle ils ne craignent personne en avril, mai ou juin. C’est ce qui les rendra dangereux en playoffs, même sans l’avantage du terrain.

Leur fin de saison sera donc dictée par ce constant jeu d’équilibriste entre le visage qu’ils ont affiché en première mi-temps face aux Pelicans et celui de la deuxième mi-temps. Les montagnes russes continuent.

Propos recueillis à San Francisco.