Cam Johnson a aussi changé de statut à Brooklyn

Il a servi Mikal Bridges au poste qui lui a redonné le cuir dans la foulée, tout en posant un écran, alors que son coéquipier coupait au cercle. Face aux Rockets cette semaine, cette action terminée par un dunk de Cam Johnson illustre bien la connexion entre les deux hommes, transférés de Phoenix à Brooklyn contre Kevin Durant.

Deux hommes au destin lié et à la courbe de développement comparable. Tandis que Mikal Bridges s’installe comme l’option n°1 de la franchise new-yorkaise, l’ailier-fort est lui aussi davantage responsabilisé.

D’environ 14 points, 4 rebonds et 1.5 passe de moyenne à Phoenix, le joueur de 27 ans est passé à près de 17 points, 5 rebonds et 2 passes à Brooklyn. Aussi, il prend deux tirs de plus chaque soir mais son adresse est en baisse, notamment derrière l’arc où il ne tourne plus qu’à 36.5% de réussite, contre 45.5% avec les Suns.

« On lui a accordé le droit de shooter davantage qu’auparavant. Il porte la balle sur le ‘pick-and-roll’, il prend la bonne décision. Donc on lui met vraiment plus le ballon en main et il réagit bien », juge Jacque Vaughn repris par le New York Post. Spencer Dinwiddie, qui voit d’abord en lui un « shooteur d’élite », considère aussi qu’il est « bien plus à l’aise ballon en main qu’à l’époque de Phoenix ».

« On est comme des jumeaux Cam et moi. C’est génial de le voir briller. On est heureux d’être ici, de profiter de chaque instant et d’essayer de gagner »

« En NBA, tu viens et tu fais ton job. Tu t’efforces d’être un joueur de basket complet, mais parfois ta fiche de travail sur le terrain peut évoluer par rapport à celle que tu avais au lycée et à l’université. Il y a des choses sur lesquelles je travaille constamment et que j’essaie d’améliorer chaque jour. C’est positif d’être en position d’avoir le ballon en main, prendre des décisions, lire le jeu et améliorer mon jeu », apprécie Johnson.

Celui-ci a donné un bon aperçu de ce changement de statut dans la rencontre face aux Rockets, plus tôt dans la semaine, contre lesquels il a enchaîné les choix décisifs dans le dernier quart-temps : un panier primé dans le corner, sur un service de Bridges, puis un autre dans le corner opposé, une bonne passe à terre pour le dunk de Nic Claxton, un ballon bien ressorti vers Royce O’Neale à 3-points, un nouveau « catch-and-shoot » derrière l’arc…

Auteur de 31 points (11/18 dont 5/9 de loin), 7 rebonds et 5 passes, il a parfaitement soutenu Mikal Bridges, auteur lui de 12 de ses 27 points dans le dernier quart-temps. « On est comme des jumeaux Cam et moi. C’est génial de le voir briller. On est heureux d’être ici, de profiter de chaque instant et d’essayer de gagner », salue son coéquipier.

« C’est ce qui fait la beauté de la situation. Ces vingt derniers matches ont donné à Mikal, Spence et Do (Dorian Finney-Smith) une grande opportunité de grandir. On découvre beaucoup de choses sur le vif mais je pense qu’on sera meilleurs grâce à ça », imagine déjà Cam Johnson.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 1.0 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 Total 283 26 44.7 39.2 83.0 0.8 3.1 3.9 1.7 1.7 0.8 0.8 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.