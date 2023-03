Zach LaVine savoure son retour en forme

Après un démarrage assez poussif entre octobre et novembre (20.9 points de moyenne, à 41% au shoot et 35% à 3-points), Zach LaVine a ensuite retrouvé des couleurs, montant progressivement en température et affichant 25.3 points de moyenne (à 50% au shoot et 38% à 3-points) entre décembre et février.

Depuis le début du mois de mars, à l’image de son équipe, l’arrière des Bulls a même haussé le ton pour tourner à 30.2 points de moyenne et 52% de réussite au shoot (dont 46% à 3-points). Sans doute revigoré par ce All-Star Break où il a pu recharger ses batteries, il accumule ainsi les belles performances à mesure qu’il enchaîne les matchs.

La preuve que son arthroscopie du genou gauche, subie au printemps dernier, est désormais bel et bien de l’histoire ancienne…

« Je suis juste en bonne santé, je travaille beaucoup avec le staff médical, qui fait de l’excellent boulot, et ça m’aide tous les soirs », avouait le principal intéressé, qui n’a plus été absent depuis le 6 novembre (soit 62 rencontres d’affilée). « Rater des matchs [en début de saison], ça craint, ça fait mal, mais je savais que j’allais revenir à 100% et que je n’allais plus manquer de matchs. »

De bon augure en vue du play-in…

La nuit dernière à Portland, non loin de cette ville de Seattle où il a grandi, Zach LaVine a démontré devant une trentaine de ses proches qu’il était particulièrement affûté : 33 points et 8 passes, en seulement 30 minutes et à 12/20 au shoot (dont 6/9 à 3-points). Suffisant pour guider Chicago vers une nouvelle victoire (la sixième en huit matchs), pourtant sans DeMar DeRozan…

« Ce n’est jamais facile, car on ne remplace pas quelqu’un comme ça », reconnaissait-il d’ailleurs, au sujet du vide laissé par son coéquipier All-Star. « Évidemment, quand on joue avec lui, il faut ajuster son jeu, car il y a deux ou trois joueurs qui peuvent se mettre en route si besoin. Mais je me suis déjà retrouvé dans cette position auparavant, il faut simplement être plus agressif et lire différemment la défense, car elle pourrait commencer à envoyer des prises à deux. »

À un peu plus de deux semaines et une dizaine de matchs de la fin de saison, les Bulls (35-38) restent 10e à l’Est, mais à un petit match seulement du Top 8. Selon toute vraisemblance, ils devront passer par la case play-in pour rallier les playoffs et l’excellente forme de Zach LaVine ne peut, en ce sens, augurer que de bonnes choses, malgré la fatigue qui s’accumule.

« On a la sensation d’être fin mars, surtout après les deux matchs qui se sont terminés en double prolongation et les back-to-backs. Mais ça va », rassurait le joueur de 28 ans. « C’est l’aspect amusant de la saison : chaque match compte, il faut être prêt tous les soirs, peu importe comment se sent votre corps. Tout le monde ressent ça, tout le monde a la mentalité de ne pas aimer rater les matchs et tout le monde adore le basket. Donc nous ne reculons devant rien. À ce stade de la saison, nous n’avons pas beaucoup de marge d’erreur, donc si quelqu’un rate un match, c’est qu’il y a une bonne raison. Nous ne voulons pas tout gâcher dans la dernière ligne droite. »

Pour la petite anecdote, soulignons que les 69 matchs disputés par Zach LaVine en 2022/23 représentent son troisième total le plus élevé sur une saison, derrière ses 82 de 2015/16 et ses 77 de 2014/15, époque Minnesota.