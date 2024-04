La cocotte-minute Julius Randle siffle à nouveau

Après une fantastique saison 2020/21 marquée par un titre de MIP, sa première sélection au All-Star Game et une place dans la All-NBA Second Team, Julisu Randle avait enchaîné par une vilaine saison 2021/22, avec un niveau de jeu en forte baisse, et une relation tendue avec ses propres fans et parfois coéquipiers.

Tout semblait réparé cette saison, avec un retour au All-Star Game et des Knicks de retour dans le Top 5 de l’Est. Sauf que New York vient de perdre trois matchs de suite, et que Julius Randle semble sur les nerfs.

Après son match à 57 points face aux Wolves, il vient ainsi d’enchaîner par deux matchs compliqués en Floride, face au Heat (15 points à 7/16 au tir) et donc au Magic (23 points à 7/20). Surtout, cette nuit, il s’est « illustré » juste avant la mi-temps, en s’en prenant aux arbitres… puis à Immanuel Quickley, qui tentait de le calmer.

« C’est juste qu’en ce moment, notre équipe n’est pas dans son assiette. C’est pourquoi il faut se serrer les coudes quand on traverse des moments difficiles », a expliqué Tom Thibodeau. « Il faut se serrer les coudes quand on traverse des moments difficiles. C’est pourquoi nous devons tout faire beaucoup mieux. Et nous devons nous engager à le faire en équipe. Il y aura des hauts et des bas, que nous devrons surmonter. C’est le cas pour tout le monde. Et nous ne pouvons pas perdre de vue ce que nous essayons d’accomplir. »

« Honnêtement, on essaie juste tous de gagner. C’était dans le feu de l’action. Rien de plus. C’est tout ce que je peux dire. Cela arrive. Cela fait partie du sport, de ce qu’il faut avoir pour être un athlète professionnel »

« C’est de la frustration. Tout le monde… nous nous battons. Nous voulons faire les playoffs », a continué RJ Barrett, affreusement maladroit de son côté avec 10 points à 3/12 au tir face à Orlando. « Quand on perd, surtout en ce moment, chaque défaite compte beaucoup. Nous essayons mais, parfois, cela arrive ».

Julius Randle n’a pas souhaité parler à la presse mais Immanuel Quickley n’était pas trop perturbé. Le remplaçant est habitué aux coups de sang de son coéquipier.

« Honnêtement, on essaie juste tous de gagner. C’était dans le feu de l’action. Rien de plus. C’est tout ce que je peux dire. Cela arrive. Cela fait partie du sport, de ce qu’il faut avoir pour être un athlète professionnel. »

Les athlètes peuvent ainsi se laisser déborder par leurs émotions, et Tom Thibodeau ne s’en inquiète pas.

« Il y a de l’émotion en jeu, même si on aimerait l’éliminer. Et puis parfois, quand on en parle, ça clarifie les choses. Il faut autoriser les idiosyncrasies (l’expression du caractère individuel), tant qu’elles n’entravent pas la victoire. Rien ne doit entraver la victoire et l’équipe doit toujours passer en premier » a-t-il conclu.

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 Total 641 32 47.0 33.3 74.8 2.0 7.4 9.4 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.