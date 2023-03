Bousculé, le Magic tient bon et fait chuter les Knicks

Après Miami la veille (défaite), les Knicks achevaient leur périple en Floride avec un « back-to-back » à Orlando. Pas forcément une promenade de santé en perspective, quand on sait que le Magic adore jouer les trouble-fêtes depuis le début de cette saison.

Cela s’est d’ailleurs confirmé cette nuit, puisque les coéquipiers de Paolo Banchero (21 points, 6 rebonds) ont fait des misères à New York, contraint de s’incliner logiquement à l’arrivée (111-106) malgré un gros Quentin Grimes (25 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 interceptions) pour les guider et compenser les problèmes d’adresse de ses coéquipiers, en l’absence de Jalen Brunson.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Orlando n’a pas tremblé. Décidément, cette jeune équipe du Magic ne cesse de séduire et de grandir au fil du temps. Ainsi, elle aurait pu perdre pied en dilapidant une avance de 19 points dans le troisième quart-temps et elle aurait aussi pu s’effondrer en gâchant un nouvel écart —d’une dizaine de points cette fois-ci— dans le quatrième. Sauf que, dans le « money time », les Paolo Banchero, Cole Anthony, Markelle Fultz, Moe Wagner et autres Wendell Carter Jr. ou Gary Harris se sont montrés froids comme des lames, histoire de repousser définitivement les joueurs de New York, accrocheurs, avec leurs shoots et leurs lancers-francs.

— New York paie son démarrage poussif. Il a fallu une bonne mi-temps aux Knicks pour se mettre en route. Sans doute que le « back-to-back » a pesé dans leurs jambes, puisqu’ils ont eu énormément de mal à convertir leurs tirs pour commencer le match et qu’ils ont vite laissé le Magic prendre les commandes et creuser l’écart. En seconde période, dans le sillage de Quentin Grimes, les choses se sont toutefois arrangées et il y a pu avoir davantage de suspense, mais les hommes de Tom Thibodeau revenaient de trop loin et cela s’est vu, car ils ont manqué de jus pour faire les derniers efforts nécessaires à la victoire finale.

TOPS/FLOPS

✅ Quentin Grimes. Ni plus ni moins que le sauveur des Knicks, celui qui a changé le cours de la partie dans le troisième quart-temps. À +19 en faveur du Magic, il s’est effectivement grimé en super-héros —avec l’aide d’Immanuel Quickley— pour impulser un 23-4 et ramener l’équipe à égalité, alors qu’il était déjà le seul à surnager pour New York en première mi-temps. Entre réussite extérieure et agressivité vers le cercle, le tout couplé à quelques bons décalages et une défense solide, il a livré un match plein qui ne manquera pas de lui redonner confiance après des derniers jours plus compliqués (outre ses 22 points à Miami).

✅ Paolo Banchero. Belle performance du rookie du Magic, impliqué et précieux des deux côtés du parquet, en plus d’être parfait pour lancer son équipe dans cette partie, tout en se montrant décisif en fin de match pour assurer le succès d’Orlando. Sur le plan offensif, il continue de prouver qu’il a toutes les qualités pour devenir l’une des références à son poste en NBA et, sur le plan défensif, on peut voir des flashs intéressants qui nous laissent penser qu’il peut atteindre un niveau plus que satisfaisant. Au cas où certains pouvaient encore en douter, les hommes de Jamahl Mosley tiennent bel et bien leur « franchise player » du futur.

⛔ Julius Randle. Si RJ Barrett, Mitchell Robinson ou même le banc new-yorkais n’ont pas non plus séduit, pour ne pas dire qu’ils ont été mauvais, on décide plutôt de retenir la prestation décevante du All-Star des Knicks. Sportivement d’une part, car malgré une feuille de stats noircie, il a beaucoup arrosé au shoot (7/20, dont 2/9 à 3-points) à des moments qui comptaient. En termes d’état d’esprit d’autre part, car la frustration de Julius Randle a été punie d’une faute technique à la pause et il a carrément failli en venir aux mains avec Immanuel Quickley, qui tentait de le calmer, avant de retourner aux vestiaires. Tout sauf un bon leader.

⛔ La blessure de Franz Wagner. Le Magic a gagné le match, mais le Magic a aussi perdu son ailier titulaire sur blessure en cours de partie. Touché à la cheville gauche, pour une entorse, l’Allemand n’est pas en revenu en jeu alors que la quatrième quart-temps, crucial, se déroulait. Plus qu’à attendre de plus amples examens pour en savoir davantage sur son indisponibilité…

LA SUITE

Orlando (31-43) : réception de Brooklyn, dans la nuit de dimanche à lundi (00h00).

New York (42-33) : réception de Houston, dans la nuit de lundi à mardi (01h30).