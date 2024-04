Isaac Okoro, la confiance récompensée

« C’est dévastateur de perdre comme ça », se désole Mikal Bridges, tandis que Joe Harris ne cache pas une évidente « frustration ». Derrière ces réactions des joueurs des Nets, il y a un responsable tout désigné : Isaac Okoro.

Ce dernier a inscrit le shoot de la gagne dans les derniers instants de cette rencontre importante pour les Nets, dans l’optique de garder leur 6e place à l’Est.

« Il y avait beaucoup de pression avec ce tir, bien sûr. Tu te sens toujours bien avec un tir de la gagne. C’était le premier pour moi. C’est le meilleur sentiment du monde », livre le héros de la soirée pour les Cavs.

Un premier « game winner » dans des conditions peu optimales. À 11 secondes de la fin, Donovan Mitchell venait de manquer son deuxième lancer-franc pour égaliser. Après deux tentatives de claquette de l’arrière, les Cavs ont récupéré le cuir on ne sait comment, après que deux joueurs locaux se sont gênés sur le rebond défensif…

Surveillé par deux joueurs, Caris LeVert, plutôt que de chercher à retrouver Donovan Mitchell, a fixé pour servir Isaac Okoro, seul dans le corner opposé. L’ailier, ce joueur dont l’adresse extérieure pose question depuis le début de sa carrière. Ce joueur qui avait été laissé ouvert par ces mêmes Nets lors du « play-in » de la saison passée, au point que celui avait été sorti du cinq des Cavs lors de la seconde manche de « play-in » face aux Hawks.

« Mes coéquipiers vont continuer à me faire confiance »

Cette nuit, l’ailier de 22 ans, qui affiche un meilleur 36% de réussite derrière l’arc cette saison, n’a pas flanché. « Caris m’a fait confiance, m’a envoyé la balle et dès qu’elle a quitté ma main, j’ai su qu’elle allait rentrer. Il y avait beaucoup de pression avec ce tir, mais je m’y entraîne. Je vais continuer à avoir confiance en moi, mes coéquipiers vont continuer à me faire confiance et à me passer la balle dans le coin et je vais continuer à le prendre », affiche Isaac Okoro, auteur de 11 points (3/4 de loin) dans le match.

Celui-ci a été célébré comme il se doit par ses coéquipiers. D’abord dans les secondes qui ont suivi son shoot, puis lorsque la victoire de son équipe a été scellée après la tentative impossible au buzzer de Mikal Bridges.

« On en rigole toujours, mais Isaac ne montre aucune émotion ou peur en jouant. Il n’y a aucune appréhension dans son jeu. Il travaille d’arrache-pied sur ce tir et il n’a pas peur de le prendre à ce moment du match. Le plus important est que Caris a vu qu’il était ouvert, qu’il lui a fait confiance et qu’il lui a donné la balle. Cela témoigne de l’état d’esprit de cette équipe », apprécie J. B. Bickerstaff.

Discours similaire chez Donovan Mitchell qui considère que son coéquipier les a « tiré d’affaire » les Cavaliers et lui, dans cette partie : « Le voir, non seulement améliorer son tir à 3-points tout au long de l’année, mais aussi vivre un moment comme celui-ci, où il nous mène à la victoire, c’est tout le travail acharné qui porte ses fruits. C’est ce qui rend ce moment spécial. On s’est battus et Ice nous a offert la victoire. »

Isaac Okoro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CLE 67 32 42.0 29.0 72.6 1.0 2.1 3.1 1.9 2.8 0.9 1.3 0.4 9.6 2021-22 CLE 67 30 48.0 35.0 76.8 1.1 1.9 3.0 1.8 2.5 0.8 0.9 0.3 8.8 2022-23 CLE 76 22 49.4 36.3 75.7 0.7 1.8 2.5 1.1 2.1 0.7 0.6 0.4 6.5 2023-24 CLE 68 27 48.9 38.4 67.4 1.0 2.0 3.0 1.9 2.1 0.8 0.8 0.5 9.4 Total 278 28 46.7 34.5 73.1 0.9 1.9 2.9 1.7 2.3 0.8 0.9 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.