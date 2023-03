Isaac Okoro terrasse les Nets à la dernière seconde

Encore deux petites victoires, et les Cavaliers seront assurés de retrouver les playoffs. Une première sans LeBron James depuis 1998 ! Cette nuit, les joueurs de JB Bickerstaff s’imposent à nouveau face aux Nets (116-114), et cette fois, c’est sur un 3-points à la dernière seconde d’Isaac Okoro. Un vrai « game winner » qui conclut un superbe « comeback » puisque les Nets menaient de huit points à deux minutes de la fin (112-104).

La suite ? Un shoot raté et une balle perdue de Spencer Dinwiddie, une merveille de « step back » de Donovan Mitchell à cinq mètres, et puis cette dernière possession où Donovan Mitchell se retrouve sur la ligne des lancers.

Il reste 11 secondes à jouer, et Brooklyn mène encore 114-112. L’arrière All-Star met le premier, mais il rate le second, et là, c’est une possession improbable avec ce même Mitchell qui loupe plusieurs claquettes, des joueurs qui finissent au sol, et finalement, le ballon échoue à Isacc Okoro, seul dans le corner. Il met dedans, et les Cavaliers s’en sortent miraculeusement !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Brooklyn sort du Top 6. Pendant que le Heat se réveille, les Nets craquent, et cette 5e défaite de suite les repousse à la 7e place. Et que nous réserve le calendrier ? Un superbe Miami – Brooklyn samedi soir.

Toujours pas de Ben Simmons… Blessé au genou et au dos, l’ancien All-Star des Sixers n’a toujours pas quitté l’infirmerie, et selon Jacque Vaughn, il s’entraîne dans son coin.

Une première pour Isaac Okoro. Auteur d’un beau 3/4 à 3-points, et surtout du 3-points de la gagne, il n’avait jamais réussi de « game winner » dans sa carrière.

TOPS/FLOPS

✅Donovan Mitchell. Il loupe le lancer de l’égalisation, puis plusieurs claquettes. Mais son agressivité paie au final avec 31 points et du leadership dans le « money time ».

✅ Evan Mobley. Le patron de la raquette avec des mains sûres en attaque et de l’intimidation en défense.

✅ Mikal Bridges. Il méritait mieux tant il s’est comporté en leader tout le match, avec justesse et talent.

✅ ⛔Spencer Dinwiddie. L’un de ses meilleurs matches depuis son retour, mais quelques choix douteux dans le « money time » ternissent la note.

⛔ Dorian Finney-Smith. Il perd un ballon ultra-important dans les dernières secondes, et il n’apporte rien en attaque. Globalement décevant depuis son arrivée.

LA SUITE

Cleveland (47-28) : réception des Rockets dimanche.

Brooklyn (39-34) : déplacement à Miami samedi.