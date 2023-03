Karl-Anthony Towns : « Je suis heureux que ce film se termine bien »

Après 51 matches loupés et près de quatre mois passés à se soigner, Karl-Anthony Towns effectuait son grand retour cette nuit. C’était à domicile, face aux Hawks, et l’intérieur All-Star ne pouvait rêver meilleur scénario pour un comeback puisque c’est lui, à trois secondes de la sirène, qui a offert la victoire aux Wolves sur deux lancers-francs. Deux petits points qui pourraient avoir un énorme impact au moment de faire les comptes à la fin de la saison régulière.

« C’est comme ça qu’on fait les films », a réagi Karl-Anthony Towns. « Vous revenez… dans une salle pleine, au Target Center, et vous avez le ballon à sept secondes de la fin. Il faut le mettre, et j’insiste, il n’y a rien de mieux que ça. Toute la journée, je me suis dit que j’étais tellement privilégié de savoir que j’allais remettre un maillot, et être capable d’aider mon équipe. Comme je l’ai dit, on en fait des films, et c’était comme dans un rêve. Je suis heureux que ce film se termine bien. »

S’il inscrit ses lancers à trois secondes du terme, Karl-Anthony Towns avait effectivement récupéré la balle à sept secondes de la sirène, et il est allé chercher la faute en provoquant John Collins. Tout le monde savait qu’il partirait sur sa main droite, et ça a marché.

Les Wolves retrouvent l’équilibre

« Je souriais beaucoup. Juste dans ma tête. Je sais que sur le terrain, ça ne s’est probablement pas vu » raconte-t-il. « Mais avant même de recevoir le ballon à sept secondes de la fin, je souriais. J’avais le sentiment que le match allait se dérouler comme je le souhaitais. »

Un sourire en forme de soulagement, mais aussi de satisfaction après une rentrée réussie avec 22 points à 8 sur 18 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes, et donc ces deux lancers de la victoire. Il n’était pas sur le terrain quand Minnesota a renversé le cours du match à la faveur d’un 16-2, mais son expérience aura été précieuse dans le « money time ».

« C’est évidemment ce qui fait le charme de KAT » résume Chris Finch. « On peut lui donner la balle à de nombreux endroits dans des situations où il aura beaucoup d’ascendant. Il va trouver une situation dégagée, et mettre beaucoup de pression pour provoquer la faute. »

Grâce à cette victoire, Minnesota est 7e à l’Ouest avec un bilan à l’équilibre. Mais tout cela reste très fragile puisque neuf équipes ne sont séparées que de trois victoires !