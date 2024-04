Blake Griffin impliqué dans la renaissance du SlamBall

On savait depuis le mois d’août 2022 que le SlamBall, ce basket joué sur des trampolines, allait revenir en 2023, plus de vingt ans après sa création et ses belles heures, au début des années 2000.

Son créateur, Mason Gordon, l’avait lui-même annoncé en estimant que « les conditions du marché » étaient désormais optimales, car « le marché des sports alternatifs est en feu ».

On apprend désormais, via Front Office Sports, que ce retour aura lieu cet été, à partir de juillet, avec six semaines de saison plus une semaine de playoffs à Las Vegas et qu’il a été rendu possible grâce à des investisseurs prestigieux.

En effet, pas moins de 11 millions de dollars ont été levés avec notamment la participation de Blake Griffin, qui n’avait pas besoin de trampoline pour exploser les cercles, mais aussi de Michael Rubin, patron de Fanatics et ancien actionnaire des Sixers, qui avait vendu ses parts à David Adelman, qui lui aussi a sorti le chéquier.

Un autre co-propriétaire de la franchise de Philadelphie, David Blitzer, fait également partie des contributeurs.

Pour l’instant, aucune diffusion à la télévision n’est encore annoncée car des discussions sont toujours en cours, mais une série documentaire sur ce sport si particulier sera réalisée par les équipes de Mandalay Sports Media, qui étaient derrière « The Last Dance » en 2020.