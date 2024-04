À l’approche des playoffs, Caris LeVert retrouve des couleurs

Sauf catastrophe, les Cavaliers retrouveront dans un mois les playoffs pour la première fois depuis cinq ans (Finals perdues face aux Warriors) et ils disputeront surtout les playoffs sans LeBron James dans leur effectif pour la première fois depuis… 1998 !

Dans le groupe de Cleveland, certains n’étaient même pas nés en 1998 et d’autres n’étaient même pas présents en NBA en 2018. L’expérience n’est pas forcément optimale pour tout le monde, mais quelques « vétérans » auront pour mission d’encadrer les plus jeunes. À commencer par Caris LeVert.

Prêt à se sacrifier pour aider l’équipe

Arrivé dans la ligue en 2016, l’arrière de 28 ans a déjà pu goûter à deux reprises aux playoffs. C’était en 2019 puis en 2020 avec les Nets. Trois ans plus tard, il est donc en passe d’y revenir et il s’y prépare.

« Je me sens assez affûté, au niveau de mon dribble, de mon shoot, de ma condition physique », déclarait-il la semaine dernière. « Je me suis en quelque sorte mis en mode playoffs, mentalement. Mes coéquipiers me rendent aussi la tâche extrêmement facile à chaque match, surtout quand je trouve mon rythme, en m’appelant un système et en me disant d’être agressif. Donc il sera important pour moi de continuer sur cette lancée lors de ces 11-12 derniers matchs, en vue des playoffs. »

Depuis cinq matchs, on peut d’ailleurs dire que Caris LeVert monte en puissance, avec ses 18.4 points, 4.8 passes, 3.2 rebonds et 2.4 interceptions de moyenne, à 54% au shoot (dont 52% à 3-points) et 77% aux lancers. Malgré un rôle qui évolue constamment au fil des absences de Darius Garland ou de Donovan Mitchell, car il se retrouve tantôt remplaçant et tantôt titulaire, avec des responsabilités qui diffèrent évidemment.

« Il fait partie de ceux qui passent parfois inaperçus », estimait d’abord J.B. Bickerstaff. « Mais il a été disposé à occuper un rôle différent pour cette équipe, un rôle différent de celui qu’il était amené à occuper. C’est quelqu’un qui veut juste aider cette équipe à gagner. Il peut défendre sur plusieurs postes, capter des rebonds, relever des défis. Il est altruiste, tout ce qu’il veut c’est nous aider à gagner et il fera tout ce qu’il pour y arriver. »

Et Darius Garland d’appuyer les propos de son coach : « Nous savons qu’il peut être titulaire dans n’importe quelle équipe, mais il a accepté un rôle auquel il commence à s’adapter et il excelle à ce niveau. Nous adorons ce que l’on voit de lui, c’est une certitude. »

Un couteau-suisse de qualité

Capable de tutoyer les 20 points de moyenne à Brooklyn puis Indiana, Caris LeVert ne tourne plus qu’à « seulement » 12.3 points (avec 4.0 passes et 3.8 rebonds) de moyenne depuis qu’il se trouve dans l’Ohio. Davantage amené à jouer les joueurs de complément, il se montre aussi en défense, comme il l’avait récemment annoncé.

« Il fait un peu de tout », ajoutait J.B. Bickerstaff. « Sa défense a été superbe et, offensivement, il ne se contente pas de réussir ses tirs, car il crée du jeu et il crée pour les autres. C’est l’un de nos joueurs les plus âgés, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il ne peut pas continuer à s’améliorer et je pense que, ce que nous avons vu, c’est une version vraiment très complète de Caris. Il progresse également de jour en jour. »

À mesure que la saison avance, Caris LeVert semble effectivement trouver de plus en plus sa place dans l’effectif et la rotation des Cavaliers. Des progrès qui augurent de bonnes choses pour la suite, notamment en cas de campagne de playoffs longue durée…

« Il a élevé son niveau de jeu », jugeait ainsi Donovan Mitchell. « Son rôle est un peu plus clair et cohérent maintenant, ce qui est plus facile pour trouver le rythme, comme vous pouvez le voir. […] Il bosse, il est à la salle tous les jours, à travailler sur son jeu et il convertit les tirs sur lesquels il bosse, il continue de trouver ses positions de tir. Nous lui faisons tous confiance. »

Caris LeVert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BRK 57 22 45.0 32.1 72.0 0.4 2.9 3.3 1.9 1.6 0.9 1.0 0.1 8.2 2017-18 BRK 71 26 43.5 34.7 71.1 0.8 2.9 3.7 4.2 2.2 1.2 2.2 0.3 12.1 2018-19 BRK 40 27 42.9 31.2 69.1 0.9 2.9 3.8 3.9 1.9 1.1 1.7 0.4 13.7 2019-20 BRK 45 30 42.5 36.4 71.1 1.1 3.1 4.2 4.4 1.8 1.2 2.6 0.2 18.7 2020-21 * All Teams 47 32 44.1 32.6 81.1 0.7 3.9 4.6 5.2 2.2 1.4 2.2 0.6 20.2 2020-21 * IND 35 33 44.3 31.8 82.2 0.7 4.0 4.6 4.9 2.4 1.5 2.2 0.7 20.7 2020-21 * BRK 12 28 43.5 34.9 76.5 0.8 3.5 4.3 6.0 1.7 1.1 2.2 0.5 18.5 2021-22 * All Teams 58 31 44.4 32.0 75.6 0.7 3.0 3.7 4.3 2.3 0.9 1.9 0.4 17.0 2021-22 * IND 39 31 44.7 32.3 76.0 0.8 3.1 3.9 4.4 2.3 0.9 1.9 0.5 18.7 2021-22 * CLE 19 30 43.5 31.3 74.5 0.7 2.7 3.4 4.0 2.1 0.8 1.7 0.3 13.6 2022-23 CLE 74 30 43.1 39.2 72.2 0.7 3.1 3.8 3.9 2.3 1.0 1.6 0.3 12.1 2023-24 CLE 66 29 41.9 32.2 76.2 0.6 3.6 4.1 5.1 1.8 1.1 1.7 0.5 13.9 Total 458 28 43.4 34.1 73.8 0.7 3.2 3.9 4.1 2.0 1.1 1.8 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.