Sans Giannis Antetokounmpo, Milwaukee l’emporte au forceps contre Brooklyn

Avec ou sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks restent une excellente équipe, capable de se transformer en machine de guerre par séquences. Illustration cette nuit, où l’absence du « Greek Freak » ne les a pas empêchés de signer une première mi-temps de feu face aux Nets (64-47).

Sauf que les joueurs de Brooklyn sont revenus avec de toutes autres intentions après la pause et, avec un cinq expérimental, ils ont progressivement refait leur retard pour pousser Milwaukee dans ses retranchements.

Heureusement pour les leaders de la conférence Est, Bobby Portis (28 points, 13 rebonds) et Brook Lopez (24 points, 10 rebonds, 9 contres) veillaient au grain, permettant à la franchise du Wisconsin d’écarter les coéquipiers de… Patty Mills (23 points, 7 rebonds) dans la dernière minute (118-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Milwaukee a dû s’employer. Dès le deuxième quart-temps, on a bien cru assister à un long « garbage time » dans cette partie, tant les Bucks étaient un ton au-dessus des Nets. Extrêmement bien huilé et fourni en termes de talent, le collectif du Wisconsin roulait sur la rencontre, dans le sillage d’un Bobby Portis en démonstration (19 points, 9 rebonds à la pause). Mais le retour des vestiaires ne s’est pas passé comme imaginé pour les joueurs de Mike Budenholzer, plus relâchés et vite sanctionnés par la fougue new-yorkaise. D’où cet écart qui s’est réduit au fil des minutes, avant que l’expérience ne fasse la différence dans le « money time ».

— La mi-temps a transformé Brooklyn. Comme évoqué précédemment, les Nets ont affiché deux visages cette nuit. Un plutôt affreux en première mi-temps, qui leur a valu à la fois de forcer les choses en attaque et de prendre la marée sous les paniers à 3-points des Bucks ou les assauts de Bobby Portis à l’intérieur. Un autre plutôt séduisant, qui leur a permis de revenir au score et de faire trembler la meilleure équipe de la ligue avec un cinq des plus inhabituel. Ce n’est finalement pas passé loin, mais Jacque Vaughn a assurément dû apprécier la réaction et ce qu’il a vu de ses (jeunes) hommes après la pause.

— Dites 98. À eux sept, les remplaçants des Nets ont planté la bagatelle de… 98 points cette nuit ! Tout simplement un record en NBA, depuis que l’on distingue les titulaires des remplaçants dans les statistiques (saison 1970/71). À l’inverse, les cinq titulaires de Brooklyn ont cumulé… 15 petits points. Autrement dit le plus faible total d’un cinq de départ en NBA depuis le 16 avril 2008 (13, pour les Pistons).

TOPS/FLOPS

✅ La raquette Portis/Lopez. En l’absence de Giannis Antetokounmpo, Mike Budenholzer a quand même pu compter sur un secteur intérieur de grande qualité, puisque Bobby Portis et Brook Lopez ont fait des misères aux Nets durant toute la soirée. Et, ce, de chaque côté du parquet. Intenables l’un après l’autre, voire parfois même ensemble, tant pour lancer Milwaukee dans cette rencontre (Portis) que pour valider le succès des Bucks (Lopez), les deux compères ont ainsi assuré de bout en bout et idéalement compensé l’apport manquant du « Greek Freak ». À tel point que Jrue Holiday et Khris Middleton n’avaient pas besoin de briller.

✅ La jeunesse de Brooklyn. Plus particulièrement Cam Thomas (21 points), Dru Smith (17 points), David Duke Jr. (13 points, 5 rebonds) et Day’Ron Sharpe (11 points). Entourées par les seuls Patty Mills et Yuta Watanabe comme vétérans modèles, les jeunes pousses new-yorkaises ont su faire bon usage de leur temps de jeu, en donnant raison à Jacque Vaughn qui les a davantage responsabilisés face au leader de l’Est. Sans la moindre hésitation ou appréhension, ils ont donc joué leur jeu, puni le relâchement des Bucks et redynamisé les Nets, pour offrir à leur équipe une seconde période et un « money time » plus accrochés que prévu.

⛔ Les titulaires de Brooklyn. Difficile de savoir si c’est la prestation de son cinq en première mi-temps qui l’a motivé à tout changer ou si c’était déjà prévu de la sorte, qu’importe la physionomie du match. Toujours est-il que Jacque Vaughn a purement et simplement décidé de se passer de quatre de ses titulaires après la pause : Mikal Bridges, Seth Curry, Dorian Finney-Smith et Joe Harris, alors que seul le nouveau venu Nerlens Noel a remis les pieds sur le parquet en seconde période. Au vu de la perf’ des remplaçants new-yorkais, on peut en tout cas dire que le coach de Brooklyn a fait le bon choix…

⛔ Jevon Carter. Si Khris Middleton n’a pas non plus été flamboyant au shoot (5/19), il a au moins eu le mérite de faire oublier sa maladresse en contribuant au rebond et à la passe. Pour Carter en revanche, son manque de réussite (2/12, dont 1/7 à 3-points) s’est davantage fait ressentir quand il foulait le parquet. Un coup d’arrêt pour le « combo guard » de Milwaukee, qui restait sur deux belles sorties à 20 puis 24 points, mais qui n’a cette fois-ci pas été en mesure de convertir ses bonnes situations de tir.

LA SUITE

Milwaukee (48-18) : déplacement à Golden State, dans la nuit de samedi à dimanche (02h30).

Brooklyn (37-29) : « back-to-back » à Minnesota, dans la nuit de vendredi à samedi (02h00).