Tyronn Lue et les Clippers en quête de la bonne formule

L’état d’urgence est décrété à Los Angeles, et pas uniquement aux Lakers. Les troupes de Tyronn Lue ont perdu vendredi soir un 5e match de suite, et elles n’ont toujours pas gagné depuis l’arrivée de Russell Westbrook. Les dirigeants ont frappé fort de la « trade deadline » avec les arrivées de Mason Plumlee, Eric Gordon, Bones Hyland et donc Westbrook. C’est grosso modo un tiers de la rotation qui est renouvelé, et sur le papier amélioré, mais pour l’instant, ça ne prend pas.

Pourquoi ? Peut-être parce que Tyronn Lue n’a pas encore trouvé son « cinq type », et qu’il multiplie les essais, essentiellement malgré lui. D’abord, l’absence de Kawhi Leonard pour les back-to-back n’aide pas à travailler dans la continuité. Ensuite, il y a les blessures de Marcus Morris et Ivica Zubac, titulaires habituels, et celle du 6e homme, Norman Powell, absent au moins une semaine. Résultat : face aux Kings, il manquait quatre des six joueurs majeurs !

Robert Covington : « Il m’a parlé et m’a dit, en gros, de me tenir prêt »

Pour Tyronn Lue, l’heure n’est plus à la réflexion, mais à la mise en application, et selon le LA Times, c’est Robert Covington qui pourrait chambouler la rotation. Alors que Morris a débuté 155 matches de ses 156 derniers matches, le profil défensif de « Ro-Co » pourrait inciter Lue à le faire débuter au poste 4 de manière définitive. Auteur de 15 points face aux Kings vendredi soir, l’ancien ailier des Rockets est prêt à prendre plus de responsabilités.

« Il m’a parlé et m’a dit, en gros, de me tenir prêt » rapporte Robert Covington. « On ne sait pas quand les choses peuvent basculer, mais il m’a dit : « Continue de faire ce que tu fais » comme si les choses allaient changer ».

Après la défaite sur le fil face aux Kings, Tyronn Lue a d’ailleurs vanté les qualités de Robert Covington : « Il a été très bon, ne serait-ce que par ses ballons déviés. Je crois qu’il a contré deux tirs, il a attaqué son défenseur pour aller au cercle et il a fait le bon geste. J’ai trouvé qu’il avait fait vraiment du bon boulot des deux côtés du terrain. C’est quelqu’un qui est actif en défense, qui bouge tout le temps, et c’est très utile pour nous. »

Pour Robert Covington, ce n’est pas uniquement par sa défense qu’il peut changer les choses. « On a déjà deux très grands défenseurs avec Kawhi et PG. Avec Nico et Mann, on possède deux gars qui peuvent vraiment défendre, mais je peux apporter autre chose à cette équipe » assure-t-il. « Et c’est pour ça qu’ils m’ont fait venir. C’est le fait d’être un perturbateur, le fait de perturber la défense dans mon jeu sans ballon. C’est de voir des choses et de lire le jeu. De voir le jeu se développer, et d’avoir cette capacité à mettre mes mains sur le ballon. C’est de nous créer des opportunités côté défense, puis de lancer la transition et de nous faire courir. C’est comme ça que je me suis fait un nom. »

Paul George : « Je continue de croire qu’on sera une équipe difficile à battre sur une série de sept matches »

Ce soir, les Clippers reçoivent des Grizzlies au bord de la crise de nerfs : Ja Morant est mis à l’écart du groupe, Dillon Brooks est suspendu et Brandon Clarke est « out » pour le reste de la saison. C’est l’adversaire idéal pour se relancer, et décrocher enfin une victoire avec Westbrook. Depuis le All-Star Game, seuls les Clippers et les Pistons n’ont pas gagné…

« On est proche… Les défaites font mal, mais on a eu des de très bonnes séquences, et on a affronté de bonnes équipes » rappelle Lue. « Mon boulot est de voir où nous en sommes après l’arrivée de nouveaux éléments qui ne savaient pas ce qu’on attendait d’eux en attaque et en défense. Je trouve que nos recrues font du bon travail, et c’est à moi d’essayer de les mettre au niveau et de faire en sorte qu’on continue à réaliser de bonnes choses. »

Pour Paul George, les multiples arrivées ont obligé l’équipe à « se reprogrammer ». « Je pense qu’il faut un certain temps pour poser son empreinte sur une équipe qui est déjà en place et qui joue d’une certaine façon » rappelle Paul George. « Donc vous savez, je pense que c’est ce qu’on traverse actuellement, mais je le répète, on est là… On a devant les yeux notre objectif. Je continue de croire qu’on sera une équipe difficile à battre sur une série de sept matches. Ces défaites difficiles sont autant de leçons à retenir, sur la manière de bien finir les matches. On ne l’a pas encore fait, mais je suis sûr qu’on va y arriver. Et quand on le fera, on sera plus à l’aise et plus confiants pour ces moments-là. »