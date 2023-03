Ja Morant tenu à l’écart au moins deux matchs par les Grizzlies…

La carrière de Ja Morant semble prendre un tournant des plus inquiétants. Depuis quelques mois, le meneur multiplie ainsi les frasques et la dernière en date fait plus de bruit que jamais. Il faut dire que les images du meneur dans un club de strip-tease, arme à feu à la main en plein pendant un « live » Instagram (lancé sur son propre compte…), ont pour le moins choqué.

C’est dans ce contexte assez houleux que les Grizzlies ont donc décidé, ce soir, d’écarter leur « franchise player » pour au moins deux rencontres : chez les Clippers (dimanche soir) puis chez les Lakers (mardi soir).

Pour l’instant, le club ne parle pas officiellement de suspension (même si ça y ressemble beaucoup) mais Memphis prend les devants alors que la NBA a lancé une enquête sur les agissements du All-Star.

Jusque-là, le club avait pourtant toujours soutenu son leader, alors que son comportement et celui de son entourage étaient déjà critiqués. Même lorsque les Pacers ont évoqué des menaces. Hier encore, Taylor Jenkins était surtout frustré que les faits divers visiblement connus localement sortent dans la presse nationale…

« C’est évidemment frustrant quand des choses passées, qui ont déjà été abordées en interne, [sont] remises sur le devant de la scène, aux yeux du public, mais nous l’entourons simplement et nous le soutenons, et nous faisons en sorte qu’il reste concentré sur ce qu’il a à faire au jour le jour », avait ainsi expliqué le technicien.