Les Clippers dans l’urgence

Les Clippers connaissent un remaniement difficile. Après avoir bouleversé leur roster avec l’arrivée du trio Hyland-Gordon-Plumlee puis récupéré Russell Westbrook, les Californiens espéraient faire un bond dans la hiérarchie à l’Ouest. Or depuis la « trade deadline », le bond s’est transformé en chute avec cinq revers en sept matchs.

La nuit dernière, les troupes de Tyronn Lue ont encaissé un quatrième revers de suite face à une équipe de Golden State fortement amoindrie. Tout a basculé au retour des vestiaires, lorsque les Warriors ont placé un 26-3 pour terminer la période. L’état d’urgence n’est pas encore décrété, mais les Clippers s’en rapprochent dangereusement.

« Pour nous, on doit simplement garder le cap, être forts mentalement, ne pas céder, et être plus costauds. C’est tout. Quand les choses ne se passent pas comme vous le voulez, ça montre ce que vous avez dans le ventre. Je suis convaincu que nous avons une bonne équipe et les joueurs doivent être dans le même état d’esprit, ressentir la même confiance », a lancé Tyronn Lue. « Je ne me soucie pas des tirs manqués, ça arrive. On va aussi perdre des ballons, mais on ne peut pas abandonner et mon truc, c’est juste d’avoir cette ténacité et cet état d’esprit pour se dire : ‘OK, les choses ne vont pas bien, alors faisons quelque chose’. »

Plus de temps à perdre

A l’image des prestations de la nuit de Bones Hyland, Eric Gordon et Russell Westbrook, l’heure est encore à l’acclimatation, ce qui est en train de coûter aux Clippers sur le plan comptable.

Le problème, c’est que les Californiens ne disposent plus de temps pour les approximations, à moins de 20 matchs de la fin et alors qu’ils sont sortis du Top 6…

« On doit juste être sur la même longueur d’onde », a souligné Paul George qui a également connu une soirée très compliquée, à 3/15 au tir. « Toutes ces équipes que nous affrontons, surtout dans cette période, sont des équipes de playoffs. C’est comme ça qu’il faut l’aborder. Il faut être concentré comme s’il s’agissait de matchs de playoffs pour se mettre dans cet état d’esprit. Parce que nous avons besoin de ces matchs maintenant. Ce sont des matchs que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. On se tire une balle dans le pied pour la fin de la saison. On regarde où on est au classement et on n’est pas heureux. Donc on doit aborder ces matchs avec plus de volonté ».

Pour ne rien arranger, les Clippers se déplacent à Sacramento (sans Kawhi Leonard) puis reçoivent Memphis…