Stephen Curry et Andre Iguodala de retour ce dimanche

Le retour de Stephen Curry se précise, le meneur des Warriors étant attendu ce dimanche pour affronter les Lakers sur leurs terres. Sa phase de récupération est désormais achevée après une déchirure partielle d’un ligament du genou gauche contractée il y a un mois, période durant laquelle Golden State a remporté sept de ses onze matchs.

Steve Kerr avait salué sa progression et sa détermination à revenir le plus vite possible plus tôt dans la semaine.

« Il a travaillé très dur », avait-il déclaré. « Je crois que quelques jours seulement après sa blessure, il était sur le vélo. Et c’était impressionnant de le regarder sur le vélo, à quel point il y va fort. Il est vraiment étonnant quand il s’agit de son niveau de condition physique et de son engagement à lea maintenir élevé. Il a eu la chance de pouvoir s’y remettre à fond ces derniers jours. Mais avant ça, il faisait beaucoup de séances d’entraînement à 1-contre-0 qui comprenaient beaucoup de courses et de mouvements ».

Stephen Curry a également participé à des séances d’entraînement « pleines », durant lesquelles Andre Iguodala était aussi présent. Le retour du chef d’orchestre des Warriors pourrait donc ainsi être accompagné de celui de l’ailier vétéran, indisponible depuis le 13 janvier à cause d’une blessure à la hanche.

Ces deux renforts de choix ne seront pas de trop pour Steve Kerr, qui devra encore composer sans Andrew Wiggins, absent pour raisons personnelles depuis huit matchs.