Les Warriors reçus 5 sur 5 pour consolider leur place dans le Top 6

Après leur victoire probante de la veille face aux Clippers, les Warriors ont du retard à l’allumage face au Pelicans. Brandon Ingram donne le ton avec 8 points, imité par Naji Marshall en sortie de banc. Derrière 67% d’adresse et une défense qui limite Golden State à 5/15 au tir, les Pelicans comptent jusqu’à 17 points d’avance (35-21).

C’est l’activité de JaMychal Green des deux côtés du terrain qui réveille les Warriors. Dans son sillage, ils passent un 12-2 à l’adversaire pour revenir dans le coup (37-33). Leur défense enfonce le clou et le trio Thompson – Poole – Kuminga leur permet même de passer devant pour la première fois du match (50-49). Il faut le coup de poignet de C.J. McCollum et de Trey Murphy III pour redonner trois points d’avance à La Nouvelle-Orléans à la mi-temps (57-54).

Alors que les deux équipes redoublent de maladresse, CJ McCollum et Klay Thompson se livrent un duel à distance. Le Pelican marque 7 des 9 premiers points de son équipe au retour des vestiaires, mais le Warrior fait 3 sur 3 de loin pour lancer un 13-2 de son équipe (74-68) ! Golden State a l’occasion de mettre les Pelicans dans le dur mais deux prières de Kira Lewis Jr. et quatre lancers francs donnés gardent La Nouvelle-Orléans en embuscade (82-78).

Les Pelicans confirment leur bon passage en revenant à égalité sur un tir primé de Trey Murphy III (87-87). Les jambes se font lourdes et les décisions approximatives s’enchainent côté Warriors, permettant au duo McCollum – Ingram de sévir (93-89). Contre le cours du match, Golden State trouve les ressources pour réagir. Trois tris primés de suite, dont un à dix mètres de Klay Thompson, lancent un 14-3 cinglant qui fait vaciller les Pelicans lors des quatre dernières minutes du match (108-99) !

Les Warriors font donc carton plein avec une cinquième victoire en cinq matchs à domicile pour consolider leur cinquième place à l’Ouest, avant le retour de Stephen Curry (sans doute) dimanche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Golden State domine la raquette pour rester en embuscade. À côté de leur pompes en début de match, les Warriors, une fois n’est pas coutume, ont sorti le bleu de chauffe pour rester dans le match en dominant le rebond offensif et la bataille de la raquette. Leurs six rebonds offensifs en première mi-temps leur ont donné dix points sur deuxième chance, contre zéro aux Pelicans. Ils sont rentrés aux vestiaires à +14 dans les points dans la raquette face à un adversaire privés de leurs spécialistes en la matière, Zion Williamson, Jonas Valanciunas et Larry Nance Jr.

– Les prières de Kira Lewis Jr donnent foi aux Pelicans. À -8 avec deux minutes à jouer en troisième quart-temps et les Warriors avec le vent dans le dos, les Pelicans étaient à deux doigts de boire la tasse. Il aura fallu un 3-points avec la planche de Kira Lewis Jr, suivi d’un 2+1 tout aussi miraculé face à Draymond Green pour éviter aux Warriors de prendre plus de dix points d’avance. Ajoutez à cela quatre lancers francs suite à une faute de Ty Jerome dans son demi terrain et une faute loin du ballon anodine, et voilà les Pelicans aux basques des Warriors pour débuter le dernier quart-temps.

– Un 19-6 décisif pour finir le match. Les Warriors étaient sur les rotules et C.J. McCollum pouvait le sentir. Le meneur des Pelicans a ramené son équipe à hauteur de Golden State, avant de la mettre à +4 sur un tir à mi-distance soyeux. Menés 93-89 avec quatre minutes trente à jouer, les Dubs ont repris espoir sur un 3-points d’Anthony Lamb dans le corner. Un tir à dix mètres osé de Klay Thompson a transformé cet espoir en regain d’énergie et le match a tourné. Les Pelicans ne trouvent plus de solutions face à la défense redevenue agressive de Golden State et ratent quatre lancers francs, alors que Donte DiVincenzo enfonce le clou d’un autre 3-points et d’un gros rebond offensif. En trois minutes, les Warriors passent de -4 à +7 pour s’assurer la victoire.

TOPS/FLOPS

✅ Klay Thompson. Auteur de 16 de ses 27 points après la pause, le « Splash Brother » a été le Warrior le plus en vue et le plus en forme dans ce back-to-back.

✅ Jonathan Kuminga. Après Kawhi Leonard hier, il a muselé Brandon Ingram tout en ajoutant 19 points, 7 rebonds, et 4 interceptions dans une performance majuscule.

✅ C.J. McCollum. Le meneur des Pelicans a marqué 15 de ses 25 points en deuxième mi-temps, il a gardé son équipe dans le coup en troisième quart temps avant de produire son effort en début de quatrième. Comme ses coéquipiers, il n’a toutefois pas pu finir le boulot. Il a ajouté 6 rebonds et 5 passes.

✅ ⛔Jordan Poole. Maladroit (3/13), il est tout de même allé chercher 12 lancers francs, sans le moindre déchet. Il a également distribué 8 passes décisives.

⛔ Brandon Ingram. La star des Pelicans a démarré fort, marquant 8 points en premier quart temps, avant de sombrer. Il a terminé le match à 17 points et 6/16 aux tirs. Il a également perdu 4 ballons et fait 1/4 aux lancers francs en dernier quart temps.

⛔ Draymond Green. Hors sujet, il n’a pas eu son impact habituel. Il a terminé avec 6 fautes et 4 ballons perdus.

LA SUITE

Golden State (34-30) : déplacement chez les Lakers dimanche.

La Nouvelle-Orléans (31-33) : déplacement à Sacramento lundi.