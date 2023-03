Des Pacers trop suffisants à San Antonio

Avec une courte défaite en prolongation face à Boston puis deux victoires contre Dallas et Orlando, les Pacers avaient bien entamé la seconde partie de saison, avec la volonté de revenir au classement et d’accrocher une place pour le « play-in ».

Sauf que ce travail a été gâché à San Antonio, avec un revers étonnant. Certes, Tyrese Haliburton n’était pas là, mais les troupes de Rick Carlisle avaient néanmoins les moyens de gagner ce match sur le parquet, et pas seulement sur le papier.

« On pensait que ce serait facile, mais ils ont frappé les premiers et quand on a compris ça, c’était trop tard », lance Chris Duarte à l’Indy Star. « On n’a pas assez respecté les Spurs », confirme Buddy Hield. « On doit jouer avec le même état d’esprit que contre Dallas et Orlando, avec respect et avec une attitude de combattant. Là, on ne l’avait pas. On ne les a pas respectés. »

Les Pacers n’ont pas fourni les efforts nécessaires pour l’emporter. Les Texans ont par exemple récupéré 50 rebonds (10 de plus que les Pacers) dont 13 offensifs, qui seront transformés en 14 points.

Cette défaite doit servir d’alerte pour Indiana, car les matches abordables vont s’accumuler dans les prochains jours. Après les rencontres face aux Bulls et aux Sixers, Rick Carlisle et ses hommes affronteront deux fois de suite Detroit, puis Houston, soit les deux pires équipes de la ligue.

S’ils veulent encore croire au « play-in », il faudra alors montrer un autre visage et faire respecter la hiérarchie.

« C’est surtout de l’immaturité », estime T.J. McConnell. « C’est le moment pour nous de nous regarder dans la glace et de grandir. On doit faire mieux. On ne peut pas faire ce match-là après celui de Dallas. On a tous pensé que ce serait facile et quand on réfléchit comme ça, le résultat est souvent une défaite. »