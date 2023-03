Alors qu’ils comptaient onze points d’avance à six minutes de la fin, les Pacers ont résisté à la tentative de « comeback » des Mavericks en fin de match pour s’imposer 124-122.

« Je pense que c’est de bon augure pour notre maturité » a apprécié Myles Turner. « Il y a eu des moments en début de saison où nous ne faisions pas les mêmes actions en fin de match. Je pense que nous en avons fait assez pour gagner ce soir. Il y a des choses que nous devons régler dans le quatrième quart-temps mais, dans l’ensemble, je pense que c’était une excellente performance de notre équipe, une victoire nécessaire ».

La gestion des fins de match des Pacers a sans doute quelque chose à voir avec les 17 défaites en 20 matchs entre le 11 janvier et le 15 février. Surtout quand l’on sait que sept de ces défaites ont été concédées par sept points ou moins. Une série noire qui coïncidait avec l’absence de Tyrese Haliburton.

Désormais de retour, les Pacers vont un peu mieux avec lui. Face à Dallas, le néo All-Star a ainsi réalisé une très bonne performance avec 32 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.

« Mon tir ne rentrait pas au début » a raconté le meneur. « Je manquais des tirs ouverts. Je me disais : ‘Attaque le cercle. Si je vois la balle entrer une ou deux fois, ça va me donner confiance pour prendre des tirs extérieurs’. Attaquer cercle, essayer de finir, aller sur la ligne des lancers-francs, voir la balle entrer, je pense que cela m’a donné confiance au fur et à mesure du match pour rester agressif ».

Objectif play-in

Une agressivité qui a permis aux hommes de Rick Carlisle de remporter leur troisième victoire sur les quatre derniers matchs. Avec 19 matchs à jouer, Indiana a déjà lancé son sprint final dans la course au « play-in ».

« Les playoffs ont débuté depuis le All-Star Break pour nous » a lâché Myles Turner. « Chaque match compte. Je n’arrête pas de parler de notre maturité, car c’est quelque chose d’énorme avec un groupe plus jeune. Nous avons été mis à l’épreuve en début de saison. Je suis très heureux de la direction que nous prenons ».

Bonne nouvelle, le calendrier se montre clément pour les Pacers avec cinq de leurs six prochains matchs contre des équipes qui ne sont pas en « play-in » actuellement : Spurs, Bulls, Rockets, Pistons (x2).

Des duels qui pourraient permettre à Indiana d’entrer à nouveau dans la zone « play-in ». Entre le 21 décembre et le 8 janvier, les Pacers avaient remporté 8 matchs sur 10 possibles avant la blessure de Tyrese Haliburton. Une période où ils semblaient pouvoir accrocher n’importe quelle équipe de la ligue.

« Je pense qu’il s’agit simplement de retrouver notre dynamisme » a expliqué l’ancien King. « Jouer comme nous le faisions à la fin du mois de décembre, quand nous jouions vraiment bien, librement, nous obtenions assez de stops pour faire des runs et des transitions offensives. C’est là que nous sommes le mieux. Il faut juste retrouver notre dynamisme en tant que groupe ».

Avec 28 victoires pour 35 défaites, les Pacers sont actuellement à la 12e place de l’Est, mais ils ne sont pas loin des Wizards (29-32), qui occupent le dernier strapontin qualificatif en « play-in ».