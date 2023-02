Jimmy Butler est fatigué de perdre…

En récupérant le cuir tête de raquette, Dennis Smith Jr. a commencé par sonder la défense adverse. Trois dribbles plus tard, le meneur des Hornets s’élevait au-dessus de Max Strus pour signer l’un des posters de la soirée. Avec ce dunk de feu, il offrait 22 points d’avance (48-26) à son équipe au milieu du second quart-temps face au Heat.

Un écart réduit quasi-spontanément à 21 unités en raison d’une faute technique sifflée à son encontre, pour avoir regardé avec trop d’insistance son adversaire. Cette action venait dans tous les cas confirmer le gros début de match de Charlotte face à Miami.

Les Floridiens ont toutefois bien réagi dans les minutes suivantes pour revenir à seulement une possession de retard à la pause. « J’ai vraiment aimé la réaction de nos joueurs après une première mi-temps assez moche. Cela fait partie de la force de caractère qu’on essaie de développer, de pouvoir se mettre en situation de gagner, quoi qu’il arrive », livre Erik Spoelstra après la rencontre.

Le problème, c’est que malgré la réaction de ses joueurs, encore relégués à 10 points à l’entame du dernier quart-temps, le Heat n’a pas été en mesure de conclure. Avec un Mark Williams auteur de deux paniers décisifs sur la fin, Charlotte, avant-dernier de la conférence, a fini par s’imposer de cinq points (108-103).

« Je n’essaie pas de simplifier mais ils ont rentré de gros tirs. (Terry) Rozier a réussi à créer des choses sur des situations de un-contre-un », résume le coach du Heat, qui ajoute : « On connaît la formule, on sait comment gagner un match à l’extérieur. On a signé une performance très pauvre contre Milwaukee. Je n’ai pas eu le sentiment que cela avait été le cas ce soir. On a fait beaucoup de choses correctement. »

Trouver vite une solution

Son équipe sortait en effet d’une très lourde défaite, la veille, sur le parquet des Bucks qui avaient pourtant dû faire sans Giannis Antetokounmpo, sorti sur blessure dès le premier quart-temps. De ce déplacement à Charlotte, Erik Spoelstra dit avoir aimé les tirs obtenus par ses joueurs. « On n’a simplement pas été en mesure de les convertir. On a manqué des lay-ups et des tirs à 3-points ouverts mais les intentions étaient bonnes. Les gars ont joué correctement », insiste le technicien en référence au triste 40% de réussite aux tirs de sa troupe.

Meilleur marqueur de cette partie avec 33 points, Tyler Herro qualifie ce « back-to-back », terminé sur deux défaites, de « décevant ». « C’est un moment de l’année où on peut soit se rassembler, soit se désunir », prévient le shooteur, dont l’équipe « surfe » maintenant sur une série de quatre défaites de suite.

De son côté, Jimmy Butler (28 points et 6 passes) se dit « fatigué de perdre. On doit trouver une solution et vite. On ne fait pas de ‘stops’ en défense, on ne fait pas de ‘stops’ et les shoots ne rentrent pas… On a perdu. Je me fiche de savoir si on était mené de 30 points. Qu’on perde de 30 ou d’un point… On a perdu. Je crois que personne ne veut perdre ici, mais on doit trouver une solution très, très vite. »