Un retour capital pour Mitchell Robinson

Son absence a certes permis à Jericho Sims d’intégrer temporairement le cinq majeur et de gagner en expérience, et surtout à Isaiah Hartenstein de prendre davantage de responsabilités en sortie de banc, mais son retour sonnait quand même comme un grand soulagement pour les Knicks.

En déplacement à Washington cette nuit pour démarrer la dernière partie de sa saison, le club de New York enregistrait effectivement le retour dans son cinq majeur de Mitchell Robinson, absent depuis le 18 janvier à cause d’une fracture du pouce, contractée face… aux Wizards, qui lui coutait les 14 matchs suivants.

« J’ai encore un peu de marge avant d’atteindre mon niveau optimal, donc je prends un match après l’autre » a ainsi déclaré le grand revenant après la victoire dans la capitale américaine, un véritable show de Julius Randle au cours duquel il a brillamment apporté sa pierre à l’édifice avec 10 points, 12 rebonds, une interception et un contre. « Je dois encore retrouver mes automatismes sur certains trucs avec lesquels je suis habituellement plus à l’aise. »

Le pivot de New York opte donc pour la carte de la modestie, car son apport cette nuit était assurément proche de son « niveau optimal » d’avant sa blessure. En effet, sur le plan physique il n’a pas particulièrement semblé rouillé, et s’est évidemment montré omniprésent dans la peinture, en capturant notamment 4 rebonds offensifs, sans parler de son habituelle dissuasion devant le cercle, et surtout en inscrivant le panier décisif qui donnait deux possessions d’avance aux Knicks à une dizaine de secondes de la fin, sur une passe de Julius Randle.

« Son apport au rebond a été formidable. Et il a marqué ce panier important dans les derniers instants, quand il s’est démarqué sous le cercle et que Julius l’a servi » appréciait alors évidemment Tom Thibodeau, qui n’a eu d’autre choix que de « bencher » Jericho Sims en conséquence du retour parmi les titulaires de « Mitch ». « Il arrache des rebonds offensifs et ressort le cuir, fait d’innombrables efforts en défense. Il a été capital pour nous. » concluait ensuite le technicien de New York.

À nouveau au complet, donc, avec le retour de Mitchell Robinson, les Knicks abordent la dernière ligne droite de la saison avec la meilleure des dynamiques, eux qui ont gagné six de leurs sept derniers matchs…