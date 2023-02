Dans une soirée encore riche en grosses performances offensives (45 points pour Malik Monk, 44 points pour Kawhi Leonard, 42 points pour Klay Thompson et De’Aaron Fox…), Julius Randle reste notre MVP de la nuit.

L’ailier fort des Knicks a lui aussi dépassé la barre des 40 points mais il l’a surtout fait dans un match au score « normal », face à un adversaire direct dans la course aux playoffs à l’Est. Dans un match serré (115-109) au cours duquel il n’a pas tout réussi, mais où il a réalisé assez d’actions décisives pour mener son équipe au succès. Alors même que les Wizards avaient pourtant pris 19 points d’avance dans le deuxième quart-temps du match…

Il égale ainsi son record en carrière avec 46 points (16/29 au tir dont 7/14 à 3-points), plus 2 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. À la sortie du All-Star Game, son deuxième en carrière, il s’est ainsi concentré sur le scoring alors qu’il avait la main chaude, réussissant de nombreux tirs difficiles, après contact.

« Techniquement, je suis fatigué, parce que je n’ai pas vraiment eu de pause mais c’est mental. Je me suis dit que c’était le moment de l’année que j’attends avec impatience, pour pousser et atteindre les playoffs. D’habitude, pour le match de reprise, j’ai toujours un peu de mal alors je voulais revenir avec beaucoup d’énergie et de positivité ».

En participant au concours à 3-points puis au All-Star Game, mais également à toutes les festivités associés au All-Star Weekend de Salt Lake City, Julius Randle n’a donc pas vraiment eu de coupure.

Mais comme il l’explique, le mental joue beaucoup pour lui. Et, cette saison, il s’est remis la tête à l’endroit.

« L’aspect mental est essentiel pour moi. Quand ça va bien de ce côté-là, je suis un meilleur fils, un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur coéquipier, un meilleur tout. C’est le plus important pour moi : garder cet état d’esprit et jouer pour mes coéquipiers » conclut-il ainsi, alors que New York reste sur quatre victoires consécutives.