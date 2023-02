Une trêve bienvenue pour RJ Barrett…

Si les Knicks se portent bien dernièrement, avec cinq victoires sur leurs six derniers matchs, et une sixième place de la conférence Est chipée au Heat juste avant le break de ce weekend et de la semaine prochaine, le niveau de jeu de RJ Barrett est néanmoins un sujet de grandes inquiétudes, à « Big Apple ».

Car depuis plus d’un mois, et depuis qu’il est revenu le 11 janvier d’une absence de deux semaines causée par une lacération de son index droit, subie le 27 décembre contre Dallas et qui nécessitait la pose de six points de suture, l’ailier canadien de New York n’est plus le même joueur.

Son adresse aux tirs, en particulier, est ainsi complètement en chute libre : si l’ancien Dukie affiche tout de même une moyenne de 19.7 points par match depuis son retour le 11 janvier, son efficacité est au plus bas puisqu’il ne pointe qu’à 43% de réussite dont 31% de réussite derrière l’arc sur cette période. C’est encore pire pour les matchs du mois de février spécifiquement : seulement 39% de réussite aux tirs dont 22% de loin !

« Je vais prendre un peu de repos, et puis je vais retourner au boulot » a-t-il alors déclaré ce jeudi au sujet de son programme durant la semaine de pause à venir, qui ne peut que lui être bénéfique.

Le Canadien a effectivement besoin d’une petite pause pour s’aérer l’esprit même si, comme il le dit, il a du pain sur la planche à l’entraînement. Notamment pour mieux démarrer les matchs à la reprise, et ainsi mieux trouver son rythme pour le reste des rencontres, puisqu’il compile un glacial 18/67 (27% de réussite) sur ces huit dernières premières mi-temps, dont 9/44 (20%) en ce qui concerne les tirs primés.

« J’ai le sentiment que [les mauvaises passes aux tirs] m’arrivent chaque année. À vrai dire, ça arrive à tout le monde. Ce n’est pas quelque chose qui sort de l’ordinaire » ajoute-t-il, conscient de ses difficultés mais pas plus inquiet que ça. « Donc pendant le break, je vais faire beaucoup de séances vidéos, voir ce qui n’allait pas, puis revenir aux basiques en répétant ma mécanique. Je vais m’en sortir. »