Bradley Beal joue un vilain tour aux Wolves

Les Wolves vont partir en congés avec des regrets plein la tête et les jambes. Ils ont réussi une partie solide et sérieuse pendant 36 minutes. Dès l’entame, avec leur défense et leur énergie en attaque, plus un excellent Anthony Edwards, ils ont fait des différences et pris 15 points d’avance en premier quart-temps (36-21). Cette dynamique va rester plus ou moins la même dans les deux quart-temps suivants.

Washington a parfois des séquences intéressantes, réduit l’écart, mais jamais ne bouscule Rudy Gobert et sa bande. Puis, vient ce dernier quart-temps. Les Wolves déjouent face à la défense de zone, ne trouvent plus les solutions. Bradley Beal, lui, les a. Il ramène les Wizards, Kyle Kuzma donne l’avantage à 80 secondes du terme avec un panier primé avant que Beal n’enfonce le clou, lui aussi avec un shoot à 3-pts.

Les Wolves sont sonnés et ne peuvent réagir alors que le bateau coule. Ils s’inclinent donc 106-114. Les joueurs de la capitale finissent ainsi leur « road trip » sur une deuxième victoire de suite quand les troupes de Chris Finch continuent de faire le yo-yo, en enchaînant une victoire par une défaite depuis quelques semaines.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le rythme des Wolves. Ce fut la clé du début de match réussi des Wolves. La meute s’est jetée aux trousses de Wizards, pris à la gorge. Dès que Gobert prenait un rebond, ça courait, ça jouait vite, ça marquait près du cercle et les Wizards ont été dépassés en premier quart-temps. Certes le jeu appelle la faute, donc les Wolves ont perdu quelques ballons en route, mais ce rythme a étouffé Washington. Évidemment, il est difficile à tenir sur une rencontre, surtout si la défense perd en intensité.

Le réveil de Washington en quatrième quart-temps. Si les Wolves n’ont jamais tué le match, ils avaient tellement le contrôle qu’on pensait qu’ils allaient s’imposer sans trembler. Mais en dernier acte, la défense de zone des Wizards va les gêner. Les remplaçants de Minnesota ne parviennent pas à la dominer, la défense est plus pressante et les erreurs s’accumulent. De l’autre côté, Beal emmène tout le monde avec lui et alors qu’il y avait 18 points d’écart en fin de troisième quart-temps, les Wizards remportent le dernier acte 38-19 et gagnent cette partie.

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. Avec ses 17 points, 19 rebonds et 3 contres, que pouvait-il faire de plus ? Pas grand-chose tant il a été juste et dominant. Juste en attaque car son relatif déchet (8/15 au shoot) vient surtout de claquettes sur rebond offensif (7). Et en défense, sa présence a considérablement troublé les Wizards, qui ont accumulé les shoots ratés près du cercle face aux bras du géant.

✅ Bradley Beal. Pendant plusieurs minutes, comme ses coéquipiers, il n’a pas été dans son match. Mais déjà son deuxième quart-temps montrait qu’il était tout de même dangereux. Son dernier sera superbe avec 17 unités à 6/9 au shoot, sans perdre un ballon. C »est lui avec ses shoots qui a porté son équipe et scellé la victoire avec son dernier tir primé. Il termine avec 35 points.

⛔✅ Anthony Edwards. S’il ne fallait juger que son premier quart-temps, il aurait été un top évident. Avec 18 points en premier acte dont onze de suite, il a été impressionnant. Puis, il s’est enfermé dans des choix difficiles. Il y a eu du mieux en fin de troisième quart-temps mais il manque un tir important entre ceux décisifs de Kuzma et Beal dans le « money time ». On ne peut oublier ses premières minutes tant elles ont donné le ton, mais le reste fut très décevant.

⛔ Kyle Kuzma – Kristaps Porzingis. Le premier (16 points) peut toujours sauver sa prestation avec son shoot important, qui permet aux siens de passer devant, à 80 secondes de la fin, mais le reste ne fut pas glorieux. Il n’est jamais entré dans la rencontre, en étant maladroit et imprécis. Il a perdu quatre ballons, souvent bêtement, et son 6/21 au shoot est très vilain. Quant au second, avec ses 14 points, il n’a pas pesé sur la rencontre. Gobert a contesté plusieurs de ses tirs, mais même face à des défenseurs moins grands, il n’a pas fait de différences, allant surtout chercher des points aux lancers-francs en première mi-temps.

LA SUITE

Minnesota (31-30) : réception de Charlotte, le vendredi 24 février.

Washington (28-30) : réception des Knicks, le vendredi 24 février.